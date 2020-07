Maseczki w Europie - gdzie są obowiązkowe?

Noszenie maseczek obowiązkowe już niemal w całej Europie

W większość krajów Europy obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Zakrywanie ust i nosa wymagane jest najczęściej w sklepach i transporcie zbiorowym. Zasady mogą się różnić nawet wewnątrz jednego kraju; za ich lekceważenie grożą grzywny.

Noszenie maseczek jest jednym z podstawowych środków bezpieczeństwa mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ich używanie, szczególnie gdy znajdujemy się w pobliżu osób, z którymi nie przebywamy na co dzień i nie możemy utrzymać od nich bezpiecznej odległości, jest zalecane przez Światową Organizację Zdrowia i władze medyczne większości państw. Tak samo ważne jest przestrzeganie zasad higieny i dystansowanie społeczne.





Chociaż w Europie pandemię udało się w znacznym stopniu opanować, w ciągu ostatnich tygodni liczba nowych zakażeń w niektórych regionach kontynentu znów wzrasta. Większość państw zniosła już najbardziej restrykcyjne ograniczenia - po prawie całej Europie można już na przykład swobodnie podróżować - ale obowiązek noszenia maseczek jest utrzymywany, a lista miejsc, w których obowiązuje, często jest rozszerzana.

W Anglii od piątku maseczek trzeba obowiązkowo używać w sklepach, bankach i na pocztach, już wcześniej ich zakładanie było wymagane w środkach komunikacji zbiorowej. Za niestosowanie się do tego przepisu grozi kara do 100 funtów. Podobne przepisy obowiązują w Szkocji. W Irlandii Północnej twarz trzeba zakrywać w środkach transportu publicznego, w Walii będzie to obowiązkowe od poniedziałku 27 lipca.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji obowiązuje również w Irlandii.

W całej Francji noszenie maseczek jest wymagane w środkach komunikacji zbiorowej i w zamkniętych przestrzeniach publicznych, takich jak sklepy, targowiska, urzędy i instytucje kultury. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi grzywna w wysokości 135 euro. Dodatkowe regulacje wprowadziły też władze niektórych nadmorskich miejscowości turystycznych w Oksytanii i Bretanii - maseczki trzeba tam zakładać chodząc po ulicach.

W Hiszpanii trzeba zasłaniać usta i nos we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz w otwartej przestrzeni publicznej, np. na ulicach i placach, gdy nie da się utrzymać półtorametrowego odstępu od innych ludzi. Wszystkie regiony kraju poza Madrytem i Wyspami Kanaryjskimi wprowadziły jeszcze dalej idące przepisy, nakazujące używanie maseczek w każdym miejscu publicznym, niezależnie od dystansowania społecznego.