Voucher turystyczny z dłuższym terminem realizacji

Gut-Mostowy: projekt ustawy m.in. przedłużającej realizację vouchera turystycznego przyjęty przez SKRM

Projekt ustawy m.in. przedłużający realizację vouchera turystycznego przyjęty został przez Stały Komitet Rady Ministrów - powiedział PAP w czwartek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

Chodzi - jak uściślił wiceminister - o projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zakłada on m.in. przedłużenie do dwóch lat, licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną, przesunięcie do końca grudnia br. terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz wsparcie z tarczy branżowej szkolnych sklepików.

Voucher turystyczny - termin realizacji wydłużony o rok

Zgodnie z projektem, voucher turystyczny na realizację odwołanych imprez turystycznych będzie można zrealizować w okresie 2 lat od dnia, w którym miała się odbyć pierwotna impreza turystyczna. "To oznacza, że termin realizacji vouchera został wydłużony o rok" - wyjaśnił. Dodał, że rozwiązanie to pozwoli na realizację przez podróżnego zakupionej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi.

Spłata pożyczki z TFZ z nowym terminem

Druga projektowana zmiana dotyczy przesunięcia do końca roku konieczności spłat pożyczek przez biura podróży do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, "jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii". Zgodnie z zaproponowaną zmianą - jak wskazał wiceminister - zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ spłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu 15kb ust. 7 ustawy covidowej, lecz dopiero od końca grudnia 2021 r." Dodał, że pozostałe raty będą płatne w terminach do 21 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po tym, w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat. "Przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do TFZ uzasadnione jest przedłużającą się epidemią, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne" - wyjaśnił wiceminister.

Trzecia z zaproponowanych w nowelizacji zmian wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części, a także rozkładania na raty należności z tytułu - jak czytamy w projekcie - "nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia". Wiceminister wyjaśnił, że chodzi tu np. o mikropożyczki udzielone firmom turystycznym, których przedsiębiorcy nie są w stanie spłacać z powodów losowych. "Te wszystkie sprawy będą teraz rozpatrywane w starostwach, które udzielały firmom tego wsparcia" - dodał.

Tarcza branżowa - sklepiki szkolne

Projekt zaakceptowany przez SKRM zakłada wpisanie na listę kodów uprawniających do skorzystania z tarczy branżowej sklepików szkolnych. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy je prowadzą będą mogli otrzymać: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie – tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej – 40 proc. spadek przychodów "w okresie odniesienia". Sklepiki szkolne zostaną też ujęte w delegacjach ustawowych zezwalających Radzie Ministrów na przedłużanie tejże pomocy na kolejne miesiące. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska, Magdalena Jarco

