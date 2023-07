Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Co się zmieni?

Powstanie nowy system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w wersji elektronicznej z pieczęcią elektroniczną.

Krajowy Rejestr Karny (KRK 2.0)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt zakłada powstanie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Jakie rozwiązania?

System będzie zintegrowany z rejestrem PESEL. Każde zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ma być wydawane w wersji elektroniczne z pieczęcią elektroniczną. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości w wydanym komunikacie wydruk dokumentu będzie równoważny dokumentowi elektronicznemu. Możliwe będzie również składanie zapytań przez Internet. Samo zaś postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru ma być uproszczone ze względu na mniejszy niż dotychczas zakres danych osobowych potrzebnych do złożenia zapytania.

Co do zasady dokumenty sporządzane przez pracowników sądów, będą zasilać bazę KRK automatycznie. Dane o osobach pozbawionych wolności mają być przekazywane do KRK bezpośrednio przez system teleinformatyczny Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Nowe przepisy umożliwią też dostęp do informacji o podmiotach zbiorowych bez konieczności wskazania czy i na potrzeby jakiego postępowania zaświadczenie jest uzyskiwane.

Od kiedy nowe przepisy?

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

