Sondaże wyborcze 2023 - średnia sondażowa sprzed ciszy wyborczej

Wiemy dobrze, że sondaże przeprowadzane przez różne pracownie badań opinii publicznej różnią się, czasem nawet znacznie. Widać to także w przypadku badań preferencji politycznych oraz poparcia poszczególnych partii politycznych i komitetów wyborczych przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Wydaje się, że najbliższa prawdy (czyli np. rzeczywistych aktualnych nastrojów społecznych i politycznych) może być średnia arytmetyczna z tych sondaży (tzw. średnia sondażowa). Czasem taką średnią uprawdopodabnia jeszcze dodatkowo odrzucenie skrajnych notowań (podobnie jak w ocenie stylu skoczka narciarskiego).

Średnia z sondaży wyborczych z 12 października 2023 r.

O przygotowanie takiej średniej sondażowej pokusił się 12 października 2023 r. Marcin Palade, znany polski socjolog polityki, ekspert z zakresu preferencji społeczno-politycznych i geografii wyborczej w Polsce. Na swoim profilu na platformie X (wcześniej Twitter) opublikował on uśrednione wyniki 13 badań poparcia poszczególnych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 roku (po odrzuceniu skrajnych wskazań).



Prawo i Sprawiedliwość – poparcie 35-38%

Koalicja Obywatelska – poparcie 29-31%

Trzecia Droga – poparcie 9-12%

Lewica – poparcie 9-11%

Konfederacja – poparcie 9-10%

Bezpartyjni Samorządowcy – poparcie 2-3%

Przedziały poparcia dla trzynastu sondaży października 2023 (wśród zdecydowanych wyborców) po odrzuceniu skrajnych wskazań pic.twitter.com/QKpKFlLi7h October 12, 2023

AKTUALIZACJA❗️ Średnia notowań w interwale od 30 września do 7 października (7 sondaży) oraz od 8 do 12 października (6 sondaży), z wagą uwzględniającą prawdopodobny rozkład głosów w obwodach zagranicznych. pic.twitter.com/h1XHicGQMC October 12, 2023

Wszystkie trzynaście pomiarów od 30 IX do 12 X pic.twitter.com/wFO9dLwOg4 October 12, 2023

Zdaniem tego eksperta stabilne notowania Koalicji Obywatelskiej na poziomie ok. 30,5%-31,0% oraz wyniki Trzeciej Drogi i Lewicy ok. 10,5%, przy słabnącym poparciu dla Konfederacji - przybliżają nas do scenariusza uzyskania co najmniej 231 mandatów przez koalicję KO+TD+Lewica.

Średnia z sondaży wyborczych z 13 października 2023 r.

Marcin Palade zapowiedział też, że w dniu 13 października przedstawi kolejną średnią sondażową, uwzględniającą sondaże opublikowane tego dnia, przed ciszą wyborczą, która rozpoczyna się o północy z piątku na sobotę.