Komunikat Poczty Polskiej: Wykaz osób zwolnionych z abonamentu RTV 2024 r. [wiek 75 i 60 lat, niepełnosprawność, zasiłki, świadczenie pielęgnacyjne, renta] Tabela

Opłaty na rzecz abonamentu RTV są takie same jak w 2023 r.

Pełny wykaz w poniższej tabeli [PDF do ściągnięcia]

Poczta Polska dokonuje kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV na podstawie art. 7 Ustawy o opłatach abonamentowych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które wskazują w jaki sposób prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej. Ważne jest, że żaden listonosz nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników! Dokonują tego wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Kontrolerzy muszą się wylegitymować podczas kontroli, a wzór legitymacji określa rozporządzenie.

Stawki opłat abonamentowych są określane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i w tym roku wynoszą miesięcznie za radioodbiornik 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 27,30 zł. Osoby zobowiązane do uiszczania opłat abonamentowych, które do 25 stycznia 2024 roku opłacą abonament RTV za cały rok z góry, otrzymają zniżkę w wysokości 10%. Można również skorzystać z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, jakim osobom przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in.:

osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa,

całkowitą niezdolność do pracy,

znaczny stopień niepełnosprawności,

trwałą lub okresową całkowitą niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,

osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,

osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,

osoby bezrobotne,

osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego,

otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w dowolnej placówce pocztowej.