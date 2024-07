Weryfikacja sędziów. Minister Bodnar: jest jedno podstawowe kryterium, czy mieli świadomość wadliwości procedury awansowej

Podstawowym kryterium weryfikacji statusu sędziów jest to czy dobrowolnie decydowali się oni na przejście przez procedurę awansową przed obecną Krajową Radą Sądownictwa, zdając sobie sprawę, że może ona być wadliwa - podkreślił 15 lipca 2024 r. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Kryterium weryfikacji sędziów powołanych przez KRS po 2018 roku

Minister Adam Bodnar był pytany w radiu TOK FM o zapowiadane przez niego projekty ustaw dotyczące weryfikacji statusu sędziów, którzy nimi zostali na podstawie nominacji obecnej, ukształtowanej po grudniu 2017 r., KRS a także Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu przedstawienie tych projektów minister zapowiedział na wrzesień, ewentualnie na początek października.

Jedno zasadnicze kryterium

"Musimy pamiętać o jednym podstawowym kryterium. Kryterium, czy prawnicy, sędziowie dobrowolnie decydowali się na wejście w relację i na przejście przez procedurę awansową przed Krajową Radą Sądownictwa po 2018 roku (gdy jej skład sędziowski wybierał Sejm, a nie, jak wcześniej, środowiska sędziowskie - PAP), zdając sobie sprawę lub posiadając świadomość, że ta procedura może być dotknięta wadą" - odpowiedział Bodnar.



Zaznaczył, że jeśli takie kryterium zostanie przyjęte, to "powinno to mieć skutki z punktu widzenia weryfikacji statusu sędziowskiego i przyjmowania odpowiednich rozwiązań ustawowych". "Takie rozwiązania będą zaproponowane przez ministerstwo" - dodał.

Co z I prezes Sądu Najwyższego?

Szef MS był też pytany, czy w wyniku nowych rozwiązań ustawowych straci stanowisko I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.



"Z panią prezes Manowską sytuacja jest zupełnie inna, bo powstaje pytanie, o jakie stanowisko chodzi. Czy chodzi o stanowisko sędziego, czy o stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Myślę, że wokół pani prezes Manowskiej zbierają się różne czarne chmury związane ze składaniem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z tym, że utrudnia pracę Trybunału Stanu" - zaznaczył Bodnar.



Prokuratura Krajowa podała w czerwcu PAP, że prowadzi dwa postępowania sprawdzające, które dotyczą Małgorzaty Manowskiej. Jedno z nich dotyczy niezwoływania posiedzeń Trybunału Stanu, którego I prezes SN jest przewodniczącą, a drugie - przekroczenia uprawnień w pracach Kolegium SN.

Czy będzie likwidacja Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego?

Minister sprawiedliwości był też pytany czy w projekcie ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego znajdą się zapisy, by zlikwidować dwie jego izby: Izbę Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Informację taką podał w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Z ustaleń "DGP" wynika, że zmiana przepisów ma też cofnąć dużą część decyzji podejmowanych przez obecną KRS.



Zdaniem ministra Bodnara: "Nie ma wątpliwości, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dotknięta jest wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i składa się wyłącznie z osób powołanych po 2018 roku. Co do Izby Odpowiedzialności Zawodowej zastrzeżenia są co do tego, że w jej składzie są osoby, które są neosędziami".



Izba Kontroli Nadzwyczajnej została utworzona ustawą o SN z 2017 roku i tworzą ją osoby powołane na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 2017 r. Z kolei TSUE uznał w jednym ze swoich wyroków za niedopuszczalne pytania przedstawione przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN oceniając, że pytania zadane przez tę Izbę nie pochodzą od organu mającego status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.

Czy w Sądzie Najwyższym przestaną orzekać wszyscy "neosędziowie"?

Minister Bodnar pytany, czy w Sądzie Najwyższym przestaną orzekać wszyscy "neosędziowie" odpowiedział, że "na pewno nie można tego zrobić na zasadzie ustawowej". "Ustawa może być jednym ze środków. Innym środkiem mogą być też postępowania dyscyplinarne. Nie chciałbym stawiać tego w taki sposób zerojedynkowy w tym momencie, kiedy nie ma jeszcze przygotowanej ustawy" - podsumował szef MS.

Podstawą prac nad nowymi regulacjami - według "DGP" - ma być projekt ustawy o uregulowaniu skutków uchwał KRS podjętych w latach 2018–2024, który przygotowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". "Rozwiązanie, które proponuje Komisja Kodyfikacyjna (Ustroju Sądownictwa i Prokuratury), jest takie, by sędziowie, którzy uzyskali nominacje przy udziale obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, wrócili na stanowiska zajmowane przed wejściem w życie zmian uchwalonych w czasach rządów PiS" - podaje "DGP". (PAP)

