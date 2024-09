Emerytury przed powodzią. Poczta Polska szybciej dostarczy świadczenia w okolicach Wrocławia

Rejestracja w przychodni nie odbiera telefonów albo odmawia przyjęcia chorego do lekarza ze względu na brak wolnych terminów? To łamanie praw pacjenta. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Sezon chorobowy w pełni, a próbując dodzwonić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nierzadko trzeba odczekać dobrych kilkanaście do kilkudziesięciu minut w długiej kolejce oczekujących osób, które również chcą zarejestrować się do lekarza. Jak już wreszcie uda się dodzwonić do rejestracji – często można usłyszeć w słuchawce, że w tym dniu lekarz nie ma już wolnych terminów i należy ponownie zgłosić się w dniu jutrzejszym. Takie postępowanie przychodni jest niezgodne z przepisami prawa. Co zrobić, jeżeli doświadczymy go na „własnej skórze”?