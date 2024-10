Ważna informacja dla rolników. Chodzi o płatności bezpośrednie

Już od dzisiaj, 16 października, rozpoczyna się przekazywanie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, obejmujących również ekoschematy obszarowe. Decyzja ta stała się możliwa dzięki wcześniejszemu ustaleniu stawek dla płatności bezpośrednich w roku 2024. Oto szczegóły.

Czym są płatności bezpośrednie?

Płatności bezpośrednie to forma wsparcia finansowego, które rolnicy otrzymują bezpośrednio od państwa, w tym przypadku Unii Europejskiej. To nie są pieniądze za produkcję konkretnych towarów, ale raczej rodzaj dotacji, która ma na celu:

Stabilizację dochodów rolników: Dzięki płatnościom bezpośrednim rolnicy mają pewne, regularne dochody, co pozwala im planować swoją działalność.

Pieniądze te mają zachęcać rolników do utrzymania produkcji rolnej, co jest ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego. Promowanie dobrych praktyk rolniczych: Część płatności jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, np. dotyczących ochrony środowiska.

Wypłaty płatności bezpośrednich - stawki

Zbigniew Biskupski w artykule sadeczanin.info informuje, że w 2024 roku wysokość podstawowych płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego kształtuje się następująco:

Podstawowe wsparcie dochodów: Rolnicy otrzymają 483,20 złotych za każdy hektar użytków rolnych.

Rolnicy otrzymają 483,20 złotych za każdy hektar użytków rolnych. Płatność redystrybucyjna: Dodatkowo przewidziano płatność redystrybucyjną w wysokości 168,79 złotych na hektar.

mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 256,55 złotych za hektar. Uzupełniająca płatność podstawowa: Wprowadzono również uzupełniającą płatność podstawową w wysokości 63,22 zł na hektar.

Gospodarstwa rolne o charakterze rodzinnym mogą otrzymać płatność dla małych gospodarstw w wysokości 962,73 zł na hektar, co stanowi równowartość 225 euro przeliczonych według obowiązującego kursu. Wysokość płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach ekoschematów uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów za hektar.

Jakie zmiany w płatnościach bezpośrednich w 2024 roku?

Jak informuje Zbigniew Biskupski w artykule, w 2024 roku rolnicy wykazali znacznie większe zainteresowanie ekosystemami obszarowymi, składając wnioski na ponad 2,3 mln ha dodatkowej powierzchni. To wyraźny sygnał, że rolnicy są gotowi podejmować działania prośrodowiskowe. Ze względu na ogromne zainteresowanie rolników ekosystemami obszarowymi oraz ograniczenia budżetowe, Ministerstwo Rolnictwa podjęło decyzję o obniżeniu stawek płatności bezpośrednich w stosunku do pierwotnych założeń zawartych w Planie Strategicznym.

Analiza złożonych wniosków wykazała, że mimo obniżki stawek płatności bezpośrednich rolnicy realizujący ekoschematy w 2024 roku otrzymają średnio o 3,2 proc. wyższe wsparcie na gospodarstwo w porównaniu do roku poprzedniego. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim wzrost liczby realizowanych ekoschematów oraz podwyższenie stawki Podstawowego Wsparcia Dochodów.

Należy podkreślić, że istotny wpływ na obniżenie wysokości płatności bezpośrednich w 2024 roku ma znaczące osłabienie kursu euro w stosunku do złotówki. Kurs wymiany euro, po którym przeliczane są płatności, zmniejszył się o ponad 7,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, co bezpośrednio przełożyło się na niższe kwoty wypłacane rolnikom w złotych. W efekcie rolnicy otrzymają średnio o 4,6 proc. mniej na gospodarstwo i o 6,4 proc. mniej na hektar.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że głównym celem płatności bezpośrednich jest zapewnienie stabilności finansowej gospodarstw rolnych. Jednocześnie zaznacza, że realizacja celów środowiskowych nie powinna prowadzić do osłabienia tej podstawowej funkcji. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wsparcia dla mniejszych gospodarstw rolnych zrezygnowano z obniżki stawki Podstawowego Wsparcia Dochodów, która byłaby konieczna do sfinansowania zwiększonych wydatków na ekoschematy. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć sytuacji, w której większość dodatkowych środków trafiłaby do dużych gospodarstw rolnych, które stanowią mniejszość w strukturze gospodarstw w Polsce.

Obniżka stawki PWD skutkowałaby największymi stratami finansowymi dla najmniejszych gospodarstw rolnych, niezależnie od ich udziału w ekoschematach obszarowych. Gospodarstwa o powierzchni do 5 ha mogłyby stracić nawet 76 zł na hektarze upraw.

