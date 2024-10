Przyszłość 800 plus: Czy są plany obniżenia świadczenia albo likwidacji programu 800 plus?

W jednym z raportów rząd stwierdza, że program 800 plus poniósł klęskę i ma ograniczony wpływ na dzietność. Czy to oznacza, że świadczenie wychowawcze zostanie obniżone lub zlikwidowane?

800 plus do końca kadencji Sejmu

Zdaniem opozycji pojawiły się plany obniżenia świadczenia 800 plus albo likwidacji tego świadczenia. Jest to reakcja na jeden z rządowych raportów, który stwierdza, że program 800 plus nie spełnił swojego działania".

Minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Polsat News na pytanie, czy rząd ma jakieś plany dotyczące obniżania albo likwidacji tego programu zapewnił, że do końca kadencji Sejmu program 800 plus nie zostanie absolutnie zlikwidowany.

- Opozycja nic nie potrafi poza straszeniem. Straszyli, że nie będzie trzynastej, czternastej emerytury - jest. Teraz straszą, że nie będzie 800 plus – dodał minister.

Zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci

Domański stwierdził, że program 800 plus dobrze uzupełnia budżety polskich gospodarstw domowych. Jego zdaniem 800 plus spełnia swoją rolę, na trwałe wpisał się w system świadczeń, które otrzymują polskie rodziny. W ocenie ministra finansów program przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci.

- Rząd Donalda Tuska podniósł od 1 stycznia, że nie mamy już 500 plus tylko 800 plus - przypomniał.

Świadczenie wychowawcze 800 plus

Program „Rodzina 800 plus” zapewnia wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS.