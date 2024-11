Poczta Polska wprowadza cyfrową rewolucję w komunikacji – bądź gotowy na obowiązkowe e-Doręczenia już od stycznia 2025!

Od 1 stycznia 2025 roku wchodzą w życie nowe przepisy – wszystkie podmioty publiczne, takie jak samorządy, Urząd Skarbowy, oraz zawody zaufania publicznego (np. adwokaci, radcowie prawni) będą musiały korzystać z usługi e-Doręczeń. Poczta Polska przypomina o nowych obowiązkach i zachęca osoby prywatne do wcześniejszego przygotowania się do zmian.

Czym są e-Doręczenia od Poczty Polskiej?

E-Doręczenia, wprowadzone przez Pocztę Polską w październiku 2021 roku, to cyfrowe odpowiedniki tradycyjnych listów poleconych. Dzięki nim możesz wysyłać i odbierać dokumenty elektronicznie, z potwierdzeniem nadania i odbioru, bez konieczności wizyty na poczcie. Zamiast awiza i archiwizacji papierowych dokumentów, wszystkie procedury można teraz załatwić online.

System działa podobnie do poczty e-mail, ale jest znacznie bezpieczniejszy. Każdy użytkownik otrzymuje unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawany przez Ministra Cyfryzacji. To gwarancja, że korespondencja trafia do właściwego adresata. Poczta Polska oferuje w ramach e-Doręczeń publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową (PUH), dedykowaną wyłącznie podmiotom publicznym.

Jak założyć skrzynkę doręczeń przez Pocztę Polską?

Aby skorzystać z e-Doręczeń, należy najpierw złożyć wniosek o nadanie ADE – dla obywateli, przedsiębiorców lub instytucji publicznych. ADE, czyli cyfrowy identyfikator, zostaje wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Po jego przyznaniu, Poczta Polska prześle instrukcje dotyczące aktywacji skrzynki doręczeń.

Podczas aktywacji konieczne jest wskazanie adresu e-mail do powiadomień, na który będą wysyłane informacje o nowych przesyłkach. Gdy skrzynka doręczeń zostanie aktywowana, użytkownik może od razu nadawać i odbierać cyfrowe listy polecone.

Jak wysłać cyfrowy list polecony przez e-Doręczenia?

Aby wysłać list, trzeba zalogować się do skrzynki doręczeń (SD) dla obywateli lub przedsiębiorców, co można zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub aplikacji mObywatel. W panelu widoczne są wszystkie skrzynki, do których masz dostęp – prywatne, służbowe lub firmowe.

Wysyłanie wiadomości jest proste: należy wprowadzić ADE adresata, wpisać temat i treść lub załączyć plik. Po wysłaniu dokument można pobrać wraz z dowodami nadania i odbioru. Poczta Polska ustaliła, że maksymalna wielkość wiadomości z załącznikami to 550 MB, a jedną wiadomość można wysłać maksymalnie do 1000 odbiorców.

Dlaczego warto skorzystać z e-Doręczeń Poczty Polskiej?

E-Doręczenia Poczty Polskiej to oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki cyfryzacji unikasz wizyt na poczcie i zyskujesz pełną kontrolę nad korespondencją. Wszystkie dokumenty są bezpiecznie przechowywane w formie cyfrowej, co ułatwia ich archiwizację i zmniejsza ryzyko utraty. Usługa zapewnia poufność i bezpieczeństwo przesyłek, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych.

Co dalej? Przygotuj się na zmiany z Pocztą Polską!