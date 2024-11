PFRON przedłuża program dla niepełnosprawnych. Chodzi o dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych

rozwiń >

PFRON: wydłużenie realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował dzisiaj na swojej stronie internetowej, że zmiany polegają na wydłużeniu realizacji programu do końca 2026 roku. Aktualnie wnioski można składać do dnia 31.12.2025 r. a zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Poniżej podajemy informację o Programie, zgodnie z dokumentem udostępnionym przez PFRON. Jaki jest zakres Programu? Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?