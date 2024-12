Od 2025 r. przedsiębiorca może zaoszczędzić 105 zł miesięcznie! Minimalna podstawa składki ma zostać zmniejszona do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia

Od 2025 r. ok. 934 tys. przedsiębiorców zapłaci niższą składkę. Minimalna podstawa składki ma zostać zmniejszona do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia. Osoby o najniższych dochodach lub stracie zaoszczędzą dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie.

