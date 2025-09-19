Sejm: Nie będzie można zawiesić płacenia składki OC. [Nowelizacja 2026 r.]
Nie będzie można wycofać samochód osobowy (każdy) z użytkowania i nie płacić OC. Komisja Sejmowa proponuje umieszczenie w koszu większości postulatów deregulacji polskiego prawa. Miał skorzystać każdy kierowca. Urzędów miało nie będzie już interesował powód wycofania samochodu z ruchy. Autorzy ustawy chcieli dać kierowcom możliwość wycofania z użytkowania samochodu bo: "drugi samochód w rodzinie", "wyjazd za granicę", "kamper używany raz na jakiś czas" (powodu nie trzeba było uzasadniać).
Nowelizacja - zawieszenie płacenia OC
W artykule omawiam zmianę w przepisach o OC wynikającą z poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk Sejmowy nr 558 -link)
Ustawa będzie procedowana przez Sejm na najbliższym posiedzeniu - link
Gdzieś pod domem stoi nieużywany w praktyce przez nikogo samochód. Stoi przez pół roku, rok, 2 lata. A ubezpieczenie OC trzeba płacić. Bo kary są naprawdę wysokie.
Wielu z nas od lat chciałoby płacić ubezpieczenie OC tylko przez część roku. Polacy stale emigrują pozostawiając na kilka lat nieużywane samochody w Polsce. W ostatnich latach popularne stały się kampery. Tu także może zdarzyć się, że taki samochód będzie używany raz na kilka lat. Aż się prosiło, żeby od dawna standardem była możliwość czasowego zawieszenia obowiązku płacenia składek OC w zależności od faktycznego używania samochodu.
Nic z tego.
W Sejmie nowelizacja: Nie korzystasz z samochodu, nie płacisz OC
Założenia ustawy:
- Będzie możliwość czasowego wycofania z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu.
- Właściciele samochodów osobowych (ale także np. przyczep) mogą czasowo wycofać z ruchu swój pojazd.
- Ich korzyścią jest prawo do rezygnacji z obowiązku obligatoryjnego płacenia OC
Autorzy ustawy pokazują przykłady jej stosowania:
Pozwoli to np. osobom, które przez znaczną część roku przebywają zagranicą albo korzystają z określonych pojazdów (np. kamperów, przyczep kempingowych) jedynie w okresie wakacyjnym poczynić znaczne oszczędności finansowe.
Nowe przepisy o OC brzmią (gdyby była nowelizacja)
Art. 8. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 78a:
a) uchyla się ust. 2 (przepis ten zawierał katalog sytuacji, kiedy możliwa było wycofanie samochodu i rezygnacja z OC. Dla samochodów osobowych było to np. " w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji").
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.”,
c) uchyla się ust. 4a-4c.
Uchylony art. 68a ust 2 stanowił tak (w efekcie nowelizacji zniknie ten katalog i zawiesić OC będzie można dla każdego samochodu):
2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy;
5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.
Ile wynosi kara za brak OC w 2025 r.
Jest to pochodna kombinacji pensji minimalnej i okresu opóźnienia
Kara za brak OC wynosi maksymalnie równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w danym roku. W 2025 r. pensja minimalna wynosi 4666 zł brutto. Więc maksymalna kara to 9332 zł a po zaokrągleniu 9330 zł. To kara za opóźnienie powyżej 14 dni. Za krótsze okresy wynosi ona za:
do 3 dni: 20% pełnej kary, czyli 1870 z
4–14 dni: 50% pełnej kary, czyli 4670 zł
