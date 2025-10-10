REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Urlop regeneracyjny dla wszystkich. Aż 3 miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?

10 października 2025, 07:27
[Data aktualizacji 10 października 2025, 07:27]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Aż 3 miesiące wolnego co 7 lat! Z takiego uprawnienia mógłby skorzystać każdy pracownik. Urlop regeneracyjny byłby rozwiązaniem na kształt urlopu zdrowotnego przysługującego nauczycielom, sędziom, czy policjantom. Nie wiązałby się jednak z koniecznością przeprowadzenia leczenia.

Prawo do tego urlopu budzi kontrowersje

Urlop dla poratowania zdrowia to uprawnienie, które bardzo często jest „wypominane” nauczycielom. Jest tak, choć do urlopu zdrowotnego mają prawo również inne grupy zawodowe, np. sędziowie, prokuratorzy, policjanci, strażacy, czy nawet niektórzy pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy i Najwyższej Izby Kontroli. Na tle takiego brzmienia łatwo o to, by rozgorzała emocjonalna dyskusja o tym, czy faktycznie wykonywanie określonej pracy jest aż tak trudne, że trzeba je nagradzać dodatkowym wolnym? W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, jak bardzo destrukcyjnie praca potrafi wpływać na pracowników i jak duże obciążenia psychiczne często się z tym wiążą. Odpowiedzią na te problemy miałoby stać się wprowadzenie regulacji, które przyznawałyby prawo do urlopu regeneracyjnego wszystkim pracownikom. Taką propozycję wysunęła Związkowa Alternatywa.

Każdy mógłby mieć 3 miesiące wolnego co 7 lat?

Możliwość skorzystania z takiego uprawnienia mieliby pracownicy, którzy przepracują w danym zakładzie 7 lat. Mogliby w takiej sytuacji złożyć wniosek o udzielenie im pełnopłatnego urlopu regeneracyjnego, który miałby trwać 3 miesiące. Co istotne, pracodawca nie mógłby odmówić pracownikowi. Po kolejnych 7 latach pracy pracownik miałby prawo do kolejnego urlopu.

Choć zaproponowany czas regeneracji jest krótszy niż np. w przypadku nauczycieli, którzy mogą korzystać z tego uprawnienia aż przez rok, to widać wyraźnie również inną różnicę – urlop ten nie byłby zarezerwowany na przeprowadzenie zaleconego przez lekarza leczenia. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie w przypadku nauczycieli. Mają oni do niego prawo jeśli są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu w szkole co najmniej siedmiu lat w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Jednak celem tego urlopu jest:
1) przeprowadzenie zaleconego leczenia:
a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub
2) leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa.

Źródło: INFOR
