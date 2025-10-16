REKLAMA

W sklepach nowość. Ziemniaki o wymiarze 20-28 mm (jak orzech). Według rządu jadalne. Do tej pory odpad. Jak się obierze pestka czereśni. Zebrane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się [projekt rozporządzenia]

W sklepach nowość. Ziemniaki o wymiarze 20-28 mm (jak orzech). Według rządu jadalne. Do tej pory odpad. Jak się obierze pestka czereśni. Zebrane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się [projekt rozporządzenia]

16 października 2025, 23:26
[Data aktualizacji 16 października 2025, 23:26]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
W sklepach nowość. Ziemniaki o wymiarze 20 - 28 mm (jak orzech). Rząd uznał je za jadalne. Do tej pory odpad. Jak się obierze będzie pestka czereśni. Zebrane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się [projekt rozporządzenia]
Po obraniu pestka czereśni albo śliwki. Chyba, że wrzucisz do frytkownicy beztłuszczowej albo piekarnika parowego w „mundurkach”. Bo do takich urządzeń są przeznaczone takie ziemniaki. Rozporządzenie wyda Ministerstwo Rolnictwo – jest znany jego projekt. Ściślej to nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Chyba, że wrzucisz do frytkownicy beztłuszczowej albo piekarnika parowego w „mundurkach”. Bo do tych urządzeń - tak wynika z projektu rozporządzenia - są przeznaczone małe ziemniaki.

Popularne stają się samozbiory u rolników

Sytuacja na rynku ziemniaka w Polsce w połowie października 2025 roku jest dramatyczna dla rolników, co widać zarówno po relacjach z mediów, jak i danych rynkowych. Ceny skupu ziemniaków są rekordowo niskie. Na giełdach hurtowych stawki wynoszą tylko 20–25 groszy za kilogram, a w niektórych regionach nawet 5 groszy za kilogram!​ Za to w sklepach konsumenci płacą nawet 2–3 zł za kilogram – oznacza to, że różnica między tym, co otrzymuje rolnik, a ceną w sklepie sięga setek procentów. To efekt nadprodukcji i importu (konkurencyjnego dla polskiej produkcji).

Różnica między cenami warzyw u rolnika i w sklepie są tak duże, że popularne stają się więc samozbiory u rolników. Dotyczy to pomidorów (2 zł za kilogram), papryki (2 zł za kilogram) itd.

Dopuszczenie małych ziemniaków do handlu być może ułatwi zbyt rolnikom. Jak małe są to ziemniaki. Według norm wymiar podłużny to tylko 20 - 28 mm.

Dwie nowe definicje prawne ziemniaka jadalnego

Rząd planuje legalizację sprzedaży dwóch kategorii ziemniaków:

Kategoria nr 1) ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne)

Wielkość bulw:

1) średnica bulw okrągłych i

okrągłoowalnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 28 mm

2) średnica bulw podłużnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 28 mm

ziemniaki

ziemniaki

RCL

Definicja ustawowa - ziemniaki o bulwach drobnych zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu

Kategoria nr 2 ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne)

Definicja ustawowa - ziemniaki o bulwach drobnych zebranych po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej, zwanych dalej ,,ziemniakami jadalnymi drobnymi”.

1) średnica bulw okrągłych i

okrągłoowalnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 35 mm

2) średnica bulw podłużnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 30 mm,

a podłużna

co najmniej

2 razy większa

od poprzecznej

Obie te kategorie do tej pory były odpadem. Rząd twierdzi podpierając się opiniami specjalistów i badaniami, że małych ziemniaków chcą konsumenci. Niedługo się przekonamy, czy to trafne rozpoznanie sytuacji.

jadalne ziemniaki - wymiary

jadalne ziemniaki - wymiary

RCL

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Źródło: INFOR
Prawo
REKLAMA