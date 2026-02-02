REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Komunikat ZUS: zmiany w 800 plus od 1 lutego. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy

Komunikat ZUS: zmiany w 800 plus od 1 lutego. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 13:40
Komunikat ZUS: zmiany w 800 plus od 1 lutego. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy
Komunikat ZUS: zmiany w 800 plus od 1 lutego. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy
ChatGPT
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice i opiekunowie od 1 lutego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r. Formularze są przyjmowane tylko elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo na rachunek bankowy.

Świadczenie wychowawcze (potocznie zwane 800+) w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 lutego ubiegłego roku ZUS przyjął 4 mln 869 tys. wniosków na ponad 7 mln 415 tys. dzieci.

REKLAMA

REKLAMA

Jak złożyć wniosek

Wnioski można złożyć za pośrednictwem:
- aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety),
- platformy eZUS,
- bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia.

ZUS przyjmuje wyłącznie elektroniczne wnioski, dzięki czemu klienci mogą przekazywać je o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Jeśli rodzic lub opiekun złożył wniosek o 800 plus na okres 2025/2026 przez mZUS i ZUS przyznał to świadczenie, klient może łatwo utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres. Dane uzupełnią się automatycznie na podstawie poprzedniego wniosku. W razie potrzeby można je edytować.

REKLAMA

Podobnie w eZUS: jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może w kreatorze wniosku automatycznie pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia). Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie znaleźć pisma, informacje i decyzje ws. 800 plus

Pisma, informacje i decyzje są przekazywane elektronicznie przez eZUS/mZUS. W przypadku gdy pojawi się tam ważna informacja dotycząca 800 plus, rodzice otrzymają powiadomienie e-mailem, SMS-em lub w aplikacji.

Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa do świadczenia i jego wypłaty. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu ciągłość wypłaty świadczenia zostanie zachowana.

Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Jakie zaszły zmiany dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR

31 stycznia ZUS wstrzymał wypłatę 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. We wniosku trzeba:
- podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,
- wskazać dane o przekroczeniu granicy,
- potwierdzić legalność pobytu w Polsce,
- potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,
- złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ubezpieczenia komunikacyjne: Zaoszczędzisz 500 zł, ale możesz stracić kilkaset tysięcy - nie opłaca się
02 lut 2026

W razie braku obowiązkowej polisy OC kierowca zapłaci nie tylko karę za brak ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W razie spowodowania kolizji musi też z własnej kieszeni zwrócić koszty odszkodowań, które wypłacił za niego poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Komunikat ZUS: zmiany w 800 plus od 1 lutego. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy
02 lut 2026

Rodzice i opiekunowie od 1 lutego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r. Formularze są przyjmowane tylko elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo na rachunek bankowy.
Ta opłata wzrosła na 2026 rok o 4,5 proc. Kto ją zapłaci? Wpływy z tego tytułu systematycznie spadają
02 lut 2026

Nowy rok kalendarzowy zazwyczaj wiąże się z podwyżkami. Tak jest również w 2026 roku, który przywitał Polaków wzrostem stawek m.in. podatków i opłat lokalnych. Jednak podwyżki nie obejmą wszystkich. Dlaczego?
620 tys. Polaków już sprawdziło swój staż w ZUS. Ile osób wciąż czeka?
02 lut 2026

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło dotąd ponad 372 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia w sprawie dodania do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. ZUS rozpatrzył ponad 276 tys. wniosków i wydał łącznie ok. 620 tys. zaświadczeń.

REKLAMA

Przymusowa pomoc dla osób w kryzysie bezdomności i nietrzeźwych. Stworzono projekt ustawy
02 lut 2026

Zimą problemy osób w kryzysie bezdomności i nietrzeźwych stają się bardziej widoczne dla pozostałej części społeczeństwa. Czy wprowadzenie przepisów o tymczasowej, przymusowej interwencji z troski mogłoby pomóc? Taka propozycja trafiła do MRPiPS.
Polacy coraz mniej liczni. Co pokazują nowe dane GUS?
02 lut 2026

Liczba ludności Polski na koniec 2025 roku spadła o 157 tys. rdr do 37,332 mln - podał GUS.
Pracodawca może zwalniać grupowo, a pracownik nie dostanie odprawy. Trzeba brać pod uwagę dobro zakładu pracy
02 lut 2026

Odrzucenie zmiany warunków pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego może stać się współprzyczyną rozwiązania stosunku pracy i odebrać pracownikowi prawo do odprawy. W każdym przypadku trzeba brać pod uwagę nie tylko dobro pracownika, ale i zakładu pracy. Jak więc postępować?
Prezydent zdecyduje o sytuacji milinów osób żyjących na wsiach. Chodzi o duże pieniądze i pomoc z funduszu
02 lut 2026

Rolnicy mówią dość! A co na to Prezydent? Autorzy petycji skierowanej do Prezydenta RP domagają się pilnej nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ich zdaniem obecne przepisy niesprawiedliwie ograniczają wysokość rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty rolne. Proponują usunięcie przepisów wiążących wypłaty z unijnymi limitami pomocy de minimis.

REKLAMA

Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Od 1 lutego 2026 nie wpuszczą cię tam w nocy - sprawdź, co to za miejsce i czy zakaz dotyczy ciebie. Obowiązuje od 22:00 do 5:00
02 lut 2026

Lepiej sprawdź najnowsze wytyczne, bo od minionej niedzieli w jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Polski obowiązują zupełnie nowe, surowe zasady. Władze postanowiły zamknąć dostęp w określonych godzinach, by chronić to, co najcenniejsze. Decyzja o tym zakazie poruszania się już jest wiążąca i dotyczy każdego. Gdzie nie wejdziesz nocą?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA