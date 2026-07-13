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Pułapka w prawie budowlanym: Zadaszenie przydomowego tarasu nielegalne bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie? Za samowolę budowlaną trzeba słono zapłacić

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13 lipca 2026, 08:53
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
taras, zadaszenie, nieruchomości, prawo budowlane, pozwolenie na budowę, ogród
Pułapka w prawie budowlanym: Zadaszenie przydomowego tarasu nielegalne bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie? Za samowolę budowlaną trzeba słono zapłacić
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Zadaszenie przydomowego tarasu to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu można spędzać czas na świeżym powietrzu, we własnym ogrodzie, również podczas niepogody, a w słoneczne i upalne dni może ono dodatkowo pomagać w utrzymaniu komfortowej temperatury wewnątrz domu (dzięki większej powierzchni zacienienia). Czy jednak taki dach nad tarasem, można wykonać bez uprzedniego uzyskania wymaganych zgód administracyjnych (takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy) oraz bez dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej? Wszystko zależy przede wszystkim od powierzchni tarasu, nad którym wykonywane będzie zadaszenie, jak również powierzchni samego dachu. Przed poczynieniem takiej inwestycji – lepiej zatem dokładnie sprawdzić przepisy prawa budowlanego, ponieważ samowola budowlana, jaką jest wykonanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia – to spory koszt dla właściciela nieruchomości.

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Czy do wykonania zadaszenia tarasu – w aktualnym stanie prawnym (tj. zgodnie z ustawą prawo budowlane) – wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Konieczności czasochłonnego i kosztownego uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku zamiaru wykonania zadaszenia przydomowego tarasu można uniknąć, jeżeli spełni się wymogi z:

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  1. art. 29 ust. 1 pkt 14 prawa budowlanego, zgodnie z którym – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (ale wymaga zgłoszenia) budowa wolnostojących:
    1. parterowych budynków gospodarczych,
    2. garaży,
    3. wiat

o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  1. art. 29 ust. 1 pkt 15 prawa budowlanego, zgodnie z którym – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (ale wymaga zgłoszenia) budowa przydomowych:
    1. ganków,
    2. oranżerii (ogrodów zimowych)

o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; bądź

  1. art. 29 ust. 1 pkt 22 prawa budowlanego, zgodnie z którym – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (ale wymaga zgłoszenia) budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2:
    1. niezadaszonych,
    2. zadaszonych, o powierzchni dachu nie większej niż 50 m2.

Jeżeli zatem spełniony jest któryś z powyższych warunków (o których mowa w pkt 1, 2 lub 3 powyżej), czyli:

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  • zadaszenie tarasu (wiata) nie przekracza powierzchni 35 m2, a na 500 m2 działki nie przypadają więcej niż dwa obiekty z kategorii: budynki gospodarcze (do których zaliczane są m.in. szopy ogrodowe/domki narzędziowe), garaże i wiaty lub
  • zadaszenie tarasu (ganek/oranżeria) nie przekracza powierzchni 35 m2, a na 500 m2 działki nie przypadają więcej niż dwa obiekty z tej kategorii lub
  • zadaszenie jest wykonywane nad tarasem o powierzchni przekraczającej 35 m2, ale powierzchnia dachu będzie nie większa niż 50 m2

co do zasady (bowiem poniżej zostaną jeszcze omówione pewne wyłączenia) – zadaszenie tarasu można wykonać/postawić na swojej nieruchomości bez pozwolenia na budowę, a w oparciu o zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego.

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Czy do wykonania zadaszenia tarasu w przydomowym ogrodzie – w aktualnym stanie prawnym (tj. zgodnie z ustawą prawo budowlane) – wymagane jest dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?

Zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 29 ust. 1 pkt 14, 15 i 22 prawa budowlanego – wykonanie zadaszenia przydomowego tarasu, które można zakwalifikować pod ww. przepisy – nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 ww. ustawy.

W art. 29 ust. 2 ustawodawca przewidział jednak wyjątki od powyższej zasady – w stosunku do literalnie wymienionych w ww. przepisie obiektów/budynków, których posadowienie na nieruchomości nie wymaga również dokonywania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego. Należą do nich m.in.:

  • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki (pkt 2),
  • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (pkt 3),
  • altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (pkt 4) i ostatecznie
  • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2:
    • niezadaszone,
    • zadaszone, o powierzchni dachu nie większej niż 35 m2 (pkt 31).

Jeżeli zatem – planowane zadaszenie przydomowego tarasu może zostać zakwalifikowane do któregoś z ww. wyłączeń – zgłoszenie jego budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej także nie będzie konieczne. W przeciwnym wypadku natomiast – zgodnie z art. 30 prawa budowlanego – należy takiego zgłoszenia dokonać. Co więcej – zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem zadaszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – będzie mógł wówczas wnieść od niego sprzeciw, stwierdzając np. że w danym przypadku konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wykonywania prac związanych z zadaszeniem tarasu – legalnie, będzie można wówczas przystąpić dopiero po upływie ww. terminu na wniesienie przez organ ww. sprzeciwu (jeżeli oczywiście organ go nie wniesie).

Zadaszenia tarasu w przydomowym ogrodzie a pozwolenie na budowę i zgłoszenie w aktualnie obowiązującym stanie prawnym (tj. od 7 stycznia 2026 r.) – PODSUMOWANIE

Ważne

Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy prawa budowlanego – w uproszczeniu – zadaszenie przydomowego tarasu nie będzie wymagało ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego, jeżeli – zadaszenie o powierzchni dachu nie większej niż 35 m2, zostanie wykonane nad tarasem o powierzchni nie większej niż 35 m2. Jeżeli natomiast zadaszenie będzie wykonywane nad tarasem o powierzchni większej niż 35 m2, ale powierzchnia dachu nie będzie przekraczała 50 m2 – wymagane będzie dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego, ale nie będzie konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. I ostatecznie – w przypadku zadaszenia wykonywanego nad tarasem o powierzchni większej niż 35 m2, którego powierzchnia dachu przekraczać będzie 50 m2konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zadaszenia tarasu w przydomowym ogrodzie a pozwolenie na budowę i zgłoszenie w stanie prawnym sprzed 7 stycznia 2026 r. – przepisy były wówczas nieco inne

W stanie prawnym sprzed 7 stycznia 2026 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1847) – wykonanie na swojej nieruchomości zadaszenia przydomowego tarasu – podlegało pod nieco inne przepisy, niż obecnie. Wówczas – przywołany powyżej przepis art. 29 ust. 1 pkt 22 prawa budowlanego, stanowił, iż – wykonanie przydomowego tarasu nie wymagało uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymagało dokonania zgłoszenia (o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego), jeżeli: powierzchnia przydomowego tarasu naziemnego przekraczała 35 m2. Ww. przepis nie uwzględniał zatem rozróżnienia na taras niezadaszony i zadaszony, a zatem – nie można było z niego wywnioskować, w jaki sposób należy kwalifikować (w świetle powyższej regulacji) taras „uzupełniony” o zadaszenie. W tym samym brzmieniu co obecnie, obowiązywały natomiast przywołane powyżej przepisy art. 29 ust. 1 pkt 14 i 15 – jeżeli zatem, zadaszenie tarasu, mogło zostać zakwalifikowane pod którąś z ww. regulacji – pozwolenie na budowę również nie było wymagane, a można było ograniczyć się wyłączenie do zgłoszenia. Art. 29 ust. 2 pkt 31 (który stanowi aktualnie, że zgłoszenia nie wymaga jednak wykonanie przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2: niezadaszonego, jak również zadaszonego, ale powierzchni dachu nie większej niż 35 m2) – także nie zawierał rozróżnienia na taras zadaszony i niezadaszony, stanowiąc, że zgłoszenia nie wymaga wykonanie przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy do 35 m2. Wykonanie samego zadaszenia tarasu – jeżeli chciałoby się „uniknąć” również konieczności zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego – można było wówczas próbować zakwalifikować ze wspomnianych powyżej pkt 2, 3 lub 4 (art. 29 ust. 2 prawa budowlanego), których brzmienie było takie same jak dzisiaj. O ile oczywiście – planowana konstrukcja, odpowiadała wymogom określonym w tych przepisach.

Zadaszenia tarasu w przydomowym ogrodzie – jak uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, a jak dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli są one wymagane?

Jeżeli zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami – wykonanie zadaszenia przydomowego tarasu (np. ze względu na duża powierzchnię dachu lub powierzchnię tarasu) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej:

  • wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę – można znaleźć pod adresem: LINK,
  • wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób dokonać zgłoszenia o właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej natomiast – można znaleźć pod adresem: LINK.

Czy jeżeli nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – do wykonania zadaszenia tarasu w przydomowym ogrodzie, konieczne jest również uprzednie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

Przed dokonaniem zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania zadaszenia przydomowego tarasu (jeżeli jest ono wymagane, zgodnie z omówionymi powyżej przepisami prawa budowlanego – tj. jeżeli zadaszenie będzie wykonywane nad tarasem o powierzchni większej niż 35 m2, ale powierzchnia dachu nie będzie przekraczała 50 m2) lub przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę zadaszenia przydomowego tarasu (jeżeli decyzja ta jest wymagana, zgodnie z omówionymi powyżej przepisami prawa budowlanego – tj. jeżeli zadaszenie będzie wykonywane nad tarasem o powierzchni większej niż 35 m2, a powierzchnia dachu będzie przekraczała 50 m2) – należy również zweryfikować, czy dana nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym wypadku bowiem – przed dokonaniem ww. zgłoszenia lub wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę – konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, iż – zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy, którą to decyzję – będzie trzeba następnie dołączyć do zgłoszenia lub odpowiednio – wniosku o pozwolenie na budowę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości – wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub odpowiednio – prezydenta miasta, we właściwości miejscowej którego znajduje się nieruchomość, na której ma zostać wykonane zadaszenie tarasu.

Zadaszenia tarasu w przydomowym ogrodzie – jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana?

Jeżeli zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami – wykonanie zadaszenia przydomowego tarasu (np. ze względu na duża powierzchnię dachu lub powierzchnię tarasu) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, a nieruchomość, na której będzie realizowana przedmiotowa inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – należy jeszcze uprzednio uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – można znaleźć pod adresem: LINK.

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność – do wykonania zadaszenia tarasu w przydomowym ogrodzie wymagane jest także uzyskanie zgody pozostałych współwłaścicieli

W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność (co nierzadko zdarza się np. w przypadku budynków wielorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej) – jeżeli nieruchomość nie została formalnie podzielona, a jej podział jest np. wyłącznie umowny (wynikający z notarialnych umów sprzedaży nieruchomości i np. załączonych do nich mapek, wyznaczających „podział” gruntu pomiędzy poszczególnych współwłaścicieli) – przed wykonaniem zadaszenia przydomowego tarasu (jeżeli – zgodnie z powyższym – wymagane jest dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę), konieczne jest ponadto uzyskanie zgody pozostałych współwłaścicieli działki. Zgodnie z art. 4 prawa budowlanego bowiem – prawo do zabudowy nieruchomości gruntowej (jaką jest również posadowienie szopy ogrodowej), uzależnione jest od wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania zadaszenia przydomowego tarasu lub odpowiednio – do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, należy obligatoryjnie dołączyć (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 1 lub odpowiednio – 32 ust. 4 pkt 2 prawa budowlanego). Jeżeli natomiast nieruchomość jest wspólna – do oświadczenia tego, załącza się zgody pozostałych współwłaścicieli gruntu.

Wiele zadaszeń tarasów w przydomowych ogrodach wykonanych jest niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, a za samowolę budowlaną – właściciele nieruchomości muszą słono zapłacić

Z powyższego wynika, że wszystkie zadaszenia przydomowych tarasów, których:

  • powierzchnia tarasu i dachu przekracza 35 m2 (ale powierzchnia dachu nie przekracza 50 m2), a zostały wykonane bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
  • powierzchnia tarasu przekracza 35 m2, a powierzchnia dachu przekracza 50 m2 i zostały wykonane bez uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

– mogą zostać uznane za samowolę budowlaną. Legalizacja takiej samowoli (w przypadku, gdy wymagana była decyzja o pozwoleniu na budowę), to dla właściciela nieruchomości koszt pięciokrotnie podwyższonej stawki obliczonej zgodnie z przepisem art. 59f prawa budowlanego (zgodnie z art. 49d ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego) lub odpowiednio – 5 tys. zł (zgodnie z art. 49d ust. 1 pkt 2 lit. a prawa budowlanego), a grzywna, jaką ponadto może zostać ukarany (za wykonanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami, tj. bez wymaganych zgód administracyjnych) – to kolejne 5 tys. zł (zgodnie z art. 93 pkt 2a i pkt 6 prawa budowlanego). Warto zatem mieć się na baczności i zawsze – przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych na swojej nieruchomości – wnikliwie przenalizować zawiłe przepisy prawa budowlanego.

A jak jest z wiatą samochodową – przed jej posadowieniem na nieruchomości należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę czy dokonać zgłoszenia?

Konieczności czasochłonnego i kosztownego uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku zamiaru posadowienia na swojej działce wiaty (samochodowej lub w celu przechowywania drewna) można uniknąć, jeżeli spełni się wymogi z (wspomnianego już powyżej) art. 29 ust. 1 pkt 14 prawa budowlanego, zgodnie z którym – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (ale wymaga zgłoszenia) budowa wolnostojących:

  • parterowych budynków gospodarczych,
  • garaży,
  • wiat

o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeżeli zatem są spełnione powyższe warunki, czyli wiata nie przekracza powierzchni 35 m2, a na 500 m2 działki nie przypadają więcej niż dwa obiekty z kategorii: budynki gospodarcze (do których zaliczane są m.in. szopy ogrodowe/domki narzędziowe), garaże i wiaty – co do zasady (bowiem poniżej zostaną jeszcze omówione pewne wyłączenia) – wiatę (samochodową lub w celu przechowywania drewna) można postawić na swojej nieruchomości w oparciu o zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 14 prawa budowlanego – posadowienie na swojej nieruchomości wiaty (samochodowej lub w celu przechowywania drewna) – nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 ww. ustawy.

W art. 29 ust. 2 ustawodawca przewidział jednak wyjątki od powyższej zasady – w stosunku do literalnie wymienionych w ww. przepisie obiektów/budynków, których posadowienie na nieruchomości nie wymaga dokonywania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego. Należą do nich m.in.:

  • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki (pkt 2),
  • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (pkt 3),
  • altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (pkt 4),
  • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (pkt 33).

Jeżeli zatem – wiata (samochodowa lub w celu przechowywania drewna) może zostać zakwalifikowana do któregoś z ww. wyłączeń – zgłoszenie jej budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej również nie będzie konieczne. W przeciwnym wypadku natomiast – zgodnie z art. 30 prawa budowlanego – należy takiego zgłoszenia dokonać. Co więcej – zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia prac związanych z posadowieniem wiaty. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – będzie mógł wówczas wnieść od niego sprzeciw, stwierdzając np. że w danym przypadku konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wykonywania prac związanych z posadowieniem wiaty – legalnie, będzie można przystąpić dopiero po upływie ww. terminu na wniesienie przez organ ww. sprzeciwu (jeżeli oczywiście organ go nie wniesie).

W przypadku wiaty samochodowej – istotne jest jednak również miejsce jej posadowienia na nieruchomości. Wymogi w tym zakresie, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 538)
  • Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1847)
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Źródło: INFOR
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Studenci często podejmują prace w wakacje. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze w całości trafią do kieszeni młodego człowieka, czy też część wynagrodzenia zostanie oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika. Ponadto, w razie choroby, ciąży lub wypadku, ubezpieczony może liczyć na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, o ile spełnia warunki do ich otrzymania.
Koniec okresu przejściowego MiCA. Największa zmiana przepisów na rynku kryptowalut w historii
09 lip 2026

W dniu 1 lipca 2026 r. skończył się okres przejściowy dla części firm świadczących usługi związane z kryptoaktywami na podstawie dotychczasowych krajowych przepisów. Od tego momentu dalsze świadczenie usług objętych rozporządzeniem MiCA wymaga zezwolenia CASP, czyli zezwolenia dla dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, albo spełnienia szczególnych warunków przewidzianych dla określonych instytucji finansowych. To jedna z najważniejszych, a być może największa, zmiana regulacyjna w historii europejskiego rynku kryptowalut. MiCA porządkuje zasady działania giełd, kantorów kryptowalut, podmiotów przechowujących kryptoaktywa, operatorów platform obrotu oraz firm świadczących inne usługi związane z kryptoaktywami. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to przejście z modelu opartego głównie na krajowym wpisie do rejestru do modelu pełnego nadzoru, procedur, dokumentacji i odpowiedzialności organizacyjnej.

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Gdzie bezpiecznie polecieć na wakacje w 2026 roku? Konflikt na Bliskim Wschodzie a zmiany tras i niepewność połączeń lotniczych
10 lip 2026

Droższe bilety, zmiany tras i niepewność połączeń sprawiły, że część podróżnych musiała jeszcze raz przemyśleć tegoroczny urlop. Z badania zrealizowanego na zlecenie Rankomat.pl wynika, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na wakacyjne plany 29 proc. respondentów: 17 proc. wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12 proc. na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie 71 proc. badanych deklaruje, że sytuacja w regionie nie zmieniła ich planów.
Bakterie w wodzie szpitalnej – NSA potwierdza naruszenie praw pacjentów. Szpital zapłaci za zaniechania
09 lip 2026

Szpital przez ponad rok nie usunął bakterii z instalacji wodnej, mimo kar i nakazów sanepidu – NSA potwierdził, że to naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Wyrok z 26 lutego 2026 r. (II GSK 2112/22): nawet brak faktycznych zakażeń nie usprawiedliwia zaniechań. Samo zagrożenie wystarczy, by Rzecznik Praw Pacjenta mógł nakazać naprawę. Jakie prawa masz jako pacjent i kiedy szpital odpowiada?
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