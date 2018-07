Bezpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna dla każdego, kto jej potrzebuje

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Cieszę się, że udało nam się wspólnie i zgodnie przygotować tę ustawę. Wierzę, że nieodpłatna pomoc prawna i pomoc obywatelom finansowana ze środków publicznych będzie realizowana lepiej – mówił Andrzej Duda w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Ustawa została przygotowana w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Najważniejsze zmiany, jakie przewiduje, to zwiększenie beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, usprawnienie funkcjonowania punktów, w których jest ona udzielana, oraz uruchomienie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

– Główna myśl tej nowelizacji to przede wszystkim dostępność – mówił Prezydent. Od dnia wejścia ustawy w życie (1 stycznia 2019 r.) uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej będzie każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie. – To jest najistotniejsza zmiana. Pomoc będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje – zaznaczył Andrzej Duda.

Ustawa wprowadza również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czyli wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. – Osoby, w ramach poradnictwa obywatelskiego, otrzymają w zrozumiały dla zwykłego obywatela sposób udzieloną pomoc prawną, a także pomoc w załatwieniu czynności urzędowych lub rozwiązaniu pewnych problemów, na przykład związanych z kredytami lub innymi umowami zawieranymi w bankach.

Prezydent wymienił także dwa inne istotne elementy, które wprowadza podpisana przez niego ustawa: nieodpłatną mediację, która będzie dotyczyła przede wszystkim rozwiązywania sporów w sposób pozasądowy – rozwiązania te mogą być najbardziej przydatne w sprawach rodzinnych – oraz działalność edukacyjną. Organizacje pozarządowe, które będą prowadzić nieodpłatną pomoc prawną, będą także zobowiązane do organizowania przynajmniej raz w roku akcji edukacyjnej ukierunkowanej na określone zagadnienie prawne.

– Wiele z tych rozwiązań było już realizowanych – zauważył Prezydent i dodał, że teraz będą one finansowane ze środków publicznych i, dzięki temu, będą miały większy zakres.