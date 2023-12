W 2024 r. nowa kategoria emerytów? Emeryci chcą jednak mniejszych okresów składkowych [projekt ustawy w Sejmie]

Wymagane okresy składkowe dla kobiet 38 lat, a w przypadku mężczyzn 43 lata. Bez względu na wiek!

To emerytury stażowe. Od 1588,44 zł brutto. W przypadku uchwalenia ustawy będzie waloryzacja tej kwoty do poziomu najniższej emerytury. Po waloryzacji w 2024 r., to około 1784 zł brutto.

W 2024 r. dla 50 000 osób [projekt ustawy]. Emeryci są jednak niezadowoleni - z uwagi na zbyt wysokie limity dla okresów składkowych. Przykład wypowiedzi internauty:

Emerytury stażowe po 35 i 40 latach pracy a nie po 38 i 43. (…) chcą podnieść wiek emerytalny w zakamuflowany sposób. Młodzież po studiach w wieku 25 lat, to po 43 latach będzie miała 68 lat, a nie 65. Tak po 38 będzie 63 lata. (…). Emerytury stażowe mają być po 35 i 40 latach pracy.

Podstawa prawna nowych emerytur

Do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (wersja PDF kilka linijek niżej do ściągnięcia).

Projekt ustawy w PDF:

ustawa - emerytury stażowe plik PDF

Dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. To kolejny projekt emerytalny, który czeka na uchwalenie przez Sejm. Drugim ważnym dla emerytur to wdowia renta, o czym informowaliśmy w poniższych publikacjach.

Jakie zasady dla emerytur stażowych w 2024 r.

Emerytury są przewidziane dla osób, które z okresem ubezpieczeniowym – składkowym:

a) kobiety – 38 lat,

b) mężczyzn – 43 lata.

Prawa do emerytury stażowej są uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.). Minimum to 1588,44 zł brutto. Kwota ta będzie waloryzowana w przypadku uchwalenia tej ustawy.

Wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym.

Kto skorzysta z emerytur stażowych w 2024 r.

53,8 tys. osób w roku 2024 oraz 12,4–19,1 tys. osób rocznie w latach 2025–2033 z powszechnego systemu emerytalnego oraz ok. 10 tys. osób w latach 2024–2025 oraz ok. 20 tys. rocznie w latach 2026–2033 z systemu rolniczego.

Jak obliczana jest emerytura stażowa?

Zgodnie z projektem ustawy emerytura stażowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Przy czym wiek ubezpieczonego oraz średnie dalsze trwanie życia ustalane będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytura stażowa a OFE

W projekcie zaproponowano, aby przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, środki zgromadzone w tym funduszu zostały przekazane jednorazowo na rachunek funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zaewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.).

Zawieszenie prawa do emerytury stażowej w 2024 r.

Zgodnie z projektem prawo do emerytury stażowej ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art.103a–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy można łączyć rentę i emeryturę stażową

Projekt ustawy wyłącza możliwość łączenia świadczeń z systemu emerytalno-rentowego (niezależnie, czy powszechnego czy rolniczego) z emeryturą stażową.

Projekt ustawy określa zasady, na których emerytury stażowe będą przysługiwały osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ubezpieczonemu, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego, będzie przysługiwała emerytura rolnicza, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.

Jak rząd uzasadnia konieczność wprowadzenia emerytur stażowych w 2024 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Emerytury stażowe dedykowane będą osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Należy podkreślić, że projektowane rozwiązanie stanowić będzie prawo a nie obowiązek i wyboru dokona osoba zainteresowana, uwzględniając zarówno swój stan zdrowotny, sytuację finansową, jak i możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej. Projektowane rozwiązanie pozwala pracownikom z wieloletnim stażem na podjęcie samodzielnie decyzji, uwzględniającej ich sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, dochodową, majątkową i społeczną, czy kontynuować zatrudnienie, czy zdecydować się na przejście na emeryturę stażową.

Projekt ustawy obejmuje swoimi regulacjami ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym, a także objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z projektem:

1) ustawy emerytura stażowa będzie przysługiwała ubezpieczonym, którzy wykażą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym – składkowym, wynoszącym w przypadku kobiet – 38 lat oraz w przypadku mężczyzn – 43 lata.

2) Proponuje się, aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.).

3) Wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym.

4) Proponowane rozwiązanie, uzależniające prawo do emerytury od stażu ubezpieczeniowego, spełnia warunek powiązania wysokości przyznanego świadczenia z okresem aktywności zawodowej. Od okresu opłacania składek zależy bowiem udział ubezpieczonego w tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego. Staż ubezpieczeniowy, a w szczególności okresy składkowe, obok wieku emerytalnego oraz kwoty opłacanych składek, to istotne parametry systemu emerytalnego, wpływające na wysokość emerytury.

Porównanie starego i nowego systemu emerytalnego

W tzw. starym systemie emerytalnym staż ubezpieczeniowy przesądzał również o prawie do emerytury. W tzw. nowym systemie emerytalnym jest jedynie warunkiem uprawniającym do najniższej emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zakłada, że podstawę obliczenia emerytury stażowej stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca.