Dofinansowanie z PFRON dla niepełnosprawnych 2020 - skutery i wózki o napędzie elektrycznym

PFRON dofinansuje skutery i wózki o napędzie elektrycznym

Do 25 tys. złotych mogą otrzymać z PFRON osoby niepełnosprawne na zakup wózka o napędzie elektrycznym. Od 1 marca Fundusz przyjmuje wnioski o dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”. Po raz pierwszy wnioski są przyjmowane przez internet.

W tym roku na realizację programu „Aktywny samorząd” PFRON przeznaczył rekordowy budżet w wysokości blisko 182 mln zł.

reklama reklama



– Wprowadziliśmy też istotne ułatwienia w realizacji programu oraz sposobie jego finansowania. Jesteśmy przekonani, że dzięki tak dużej kwocie każda osoba spełniająca określone warunki otrzyma oczekiwaną i potrzebną pomoc w likwidacji uciążliwych barier, ograniczających jej aktywność zawodową i społeczną – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Kwota dofinansowania

Wyższa kwota przeznaczona na realizację programu pozwoliła zwiększyć kwoty dofinansowań do zakupu wózka o napędzie elektrycznym (do 25 tys. zł), sprzętu elektronicznego (do 24 tys. zł), skutera o napędzie elektrycznym (do 7,5 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (do 4 tys. zł miesięcznie) czy zapewnienia opieki dla osoby zależnej (do 300 zł miesięcznie). Poziom udzielanych dofinansowań zależy od rodzaju niepełnosprawności.

Do 10 proc. zmniejszono natomiast wymagany udział własny przy ubieganiu się o zakup sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku, a do 25 proc. – udział własny przy zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego.

Wnioski składane przez internet

Najważniejszą nowością tegorocznej edycji „Aktywnego samorządu” jest jednak możliwość składania wniosków za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl. Wprowadzenie takiego rozwiązania znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach tego programu – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać z pomocy kreatora wniosków, infolinii, punktów konsultacyjnych czy mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wprowadzamy też ułatwienia dla realizatorów programu, m.in. przez zwolnienie z dotychczasowego obowiązku żmudnego przygotowywania sprawozdań.

– Dostęp do danych związanych z realizacją programu i generowanie interesujących raportów z poziomu lokalnego i ogólnopolskiego będą możliwe w czasie rzeczywistym, co zdecydowanie ułatwi procedury monitorowania zapotrzebowania na środki niezbędne do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb – wskazuje kierownik projektu Dariusz Łazar.