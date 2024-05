2419,33 zł – to próg uprawniający do 500 plus dla niesamodzielnych. Ale czy wiesz, jakie warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać?

2419,33 zł – to próg uprawniający do 500 plus dla niesamodzielnych. Mogą je uzyskać pełnoletnie osoby ze stwierdzoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Muszą jednak spełnić konkretne warunki.

Kto dostanie 500 plus dla niesamodzielnych?

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji wymagają szczególnego wsparcia. Jego przejawem jest m.in. świadczenie uzupełniające, do którego mają prawo osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Aby uzyskać prawo do świadczenia, trzeba być osobą pełnoletnią i mieć stwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Może ona wynikać z orzeczenia o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

3) całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

4) całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.



Niezbędny jest również brak prawa do emerytury albo renty, a także do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń), czy też do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo prawo do tych świadczeń przy ich łącznej wysokości brutto nieprzekraczającej 2419,33 zł.

Jak uzyskać prawo do świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające jest przyznawane na wniosek. Należy złożyć go w placówce ZUS na druku ESUN. Decyzja w sprawie zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, np. uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.



Osoby posiadające prawo do emerytury albo renty, a także do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego, czy też do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, muszą pamiętać, że łączna kwota świadczenia uzupełniającego i tych świadczeń nie może co do zasady przekroczyć 2419,33 zł miesięcznie. Oznacza to, że w przypadku osób pobierających te świadczenia, których łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1657,80 zł, i jednocześnie nie przekracza 2419,33 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie odpowiednio obniżona.