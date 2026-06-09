W Sejmie: Problem wyłączenia prądu u niepełnosprawnych i chorych wentylowanych w domach

Osoby w ciężkich stanach zdrowia zależne od działania aparatury (np. respiratory i koncentratory tlenu). Dla tych osób stała, niezakłócona dostępność energii elektrycznej jest bezwzględnym warunkiem przetrwania.działającej na prąd nie mają żadnej ochrony przed sytuacją wyłączenia prądu. Jak miałaby działać taka ochrona. Np. pracownicy socjalni z MOPS docieraliby do mieszkania osoby niepełnosprawnej w okolicznościach wyłączenia prądu (planowanego i nieplanowanego). Byłoby to możliwe, gdyby MOPS miał informacje o adresach takich osób oraz o problemach z prądem. Padł nawet postulat programu dofinansowania w PFRON przeznaczonego na dofinansowanie zakupu indywidualnych, alternatywnych źródeł zasilania (agregatów prądotwórczych, medycznych stacji zasilania) dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w warunkach domowych. Tak, aby wyeliminować ryzyka związane z wyłączeniem prądu.

Problem naświetliła posłanka Dorota Marek, która domaga się od resortu rodziny, pracy i polityki społecznej udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące planowanych działań w celu zabezpieczenia życia i zdrowia pacjentów korzystających z aparatury domowej. Chce usunięcia barier prawnych, które obecnie blokują optymalny przepływ informacji, oraz jasnego określenia, jak rząd zamierza wesprzeć samorządy w ochronie tej grupy obywateli podczas kryzysów energetycznych.

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Posłanka wskazała, że dla osób z niepełnosprawnościami oraz pacjentów przewlekle chorych, przebywających w warunkach domowych, stały dostęp do prądu jest warunkiem przetrwania. Dotyczy to przede wszystkim osób korzystających z aparatury ratującej życie, takiej jak respiratory oraz koncentratory tlenu. W ich przypadku brak zasilania nie jest jedynie niedogodnością, ale bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Trzy źródła zagrożeń dla chorych i niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo pacjentów domowych jest regularnie wystawiane na ryzyko z powodu trzech rodzajów zdarzeń:

1) awarii sieci energetycznych,

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2) gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz

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3) planowanych wyłączeń prądu.

Obecny system pomocy społecznej nie jest w pełni przygotowany na optymalne zabezpieczenie tej grupy obywateli w takich sytuacjach, co potwierdzają sygnały napływające od urzędników i przedstawicieli lokalnych samorządów.

Nie ma informacji o potrzebujących pomocy

Główną przeszkodą w zapewnieniu bezpieczeństwa jest brak zintegrowanego i bezpiecznego prawnie przepływu informacji. Problem ten dotyczy braku koordynacji pomiędzy trzema kluczowymi grupami podmiotów:

podmiotami medycznymi (posiadającymi wiedzę o pacjentach),

(posiadającymi wiedzę o pacjentach), dostawcami energii (odpowiedzialnymi za sieć),

(odpowiedzialnymi za sieć), jednostkami pomocy społecznej, takimi jak MOPS, GOPS czy PCPR (odpowiedzialnymi za wsparcie lokalne).

Pytania do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje podjęcie prac (np. we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych) nad stworzeniem jednoznacznych wytycznych lub przepisów prawa, które pozwalałyby jednostkom pomocy społecznej (OPS/MOPS/PCPR) na legalne i sprawne przetwarzanie oraz wymianę informacji o osobach zależnych od aparatury podtrzymującej życie w celu ich ochrony przed skutkami braku dostaw energii? W jaki sposób obecnie, w ramach obowiązujących przepisów o pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, uregulowana jest rola i współpraca MOPS/GOPS/PCPR z innymi instytucjami w zakresie zabezpieczania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami podczas długotrwałych przerw w dostawie prądu? Czy resort rozważa wdrożenie celowego programu wsparcia finansowego (np. za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON) przeznaczonego na dofinansowanie zakupu indywidualnych, alternatywnych źródeł zasilania (agregatów prądotwórczych, medycznych stacji zasilania) dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w warunkach domowych?



Pytania zadała posłanka Dorota Marek w interpelacji Interpelacja nr 17319 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wypracowania procedur ochrony osób z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych zależnych od aparatury medycznej w sytuacjach przerw w dostawie energii elektrycznej