Od 10 czerwca wypożyczalnia PFRON działa na nowo. Reaktywacja likwidacyjna

PFRON reaktywował zamknięta wypożyczalnię sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Osoby te wypożyczą sprzęt, a następnie zatrzymają za darmo. Tak samo będzie ze sprzętem, który został wypożyczony przed końcem 2025 r. (moment zamknięcia wypożyczalni. Obie grupy osób niepełnosprawnych za darmo otrzyma wyroby medyczne z likwidowanej wypożyczalni PFRON dla osób niepełnosprawnych. Cały proces ma się zakończyć do końca 2028 r. Na zakup sprzętu dla niej wydano 95 mln zł. Dziś ten sprzęt jest wart około 22 mln zł. Przy czym należy pamiętać, że w kwocie tej nie ma sprzętu wartego poniżej 10 000 zł - został on jednorazowo zamortyzowany.

O jaki sprzęt chodzi. Są to m.in:

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wózki elektryczne, urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), specjalistyczne komputery i oprogramowanie, powiększalniki i sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku, urządzenia wspomagające słyszenie, inne technologie zwiększające samodzielność.

O reaktywacji wypożyczalni piszemy w poniższym artykule:

Jak odbędzie się przekazanie sprzętu osobom niepełnosprawnym (albo fundacjom, które być może będą pośredniczyły w tej operacji)

Podstawą prawną będzie komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Link do projektu, który jest już w Sejmie

Zasada 1. Przekazanie asortymentu następuje na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu, zawartej przez Fundusz działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w formie pisemnej.

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Zasada 2. W przypadku nieodpłatnego przekazania asortymentu zlikwidowanej rezerwy strategicznej w sposób wskazany w ust. 8, nie pobiera się danin publicznych od żadnego z podmiotów będących stronami umowy.

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Zasada 3. Wartość przekazywanego asortymentu ustala się według jego wartości księgowej, przez którą rozumie się wartość początkową brutto pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.

Zasada 4. Przed przekazaniem asortymentu Fundusz na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 47a ust. 2 finansuje dokonywane przez Agencję niezbędne i ekonomicznie uzasadnione nakłady, polegające w szczególności na przeglądach, przechowywaniu oraz koniecznych naprawach.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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Komentarz do zasady nr 4:

Z uzasadnienia projektu nowelizacji:

"Wskazać należy, że znaczną część asortymentu stanowią wyroby medyczne, które zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie nie mogą być przekazywane osobom potrzebującym, w sytuacji choćby minimalnych wątpliwości, co do ich sprawności, bowiem wiązałoby się to z ryzykiem wyrządzenia szkody. W przypadku dystrybucji niesprawnych wyrobów medycznych, odpowiedzialność obejmuje również dystrybutorów, którzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności wyrobów z wymogami MDR przed ich wprowadzeniem na rynek.

Kierując się misją Funduszu, polegającą na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami oraz mając na względzie konieczność zabezpieczenia właściwego stanu technicznego przekazywanego sprzętu, Fundusz w myśl projektowanych przepisów będzie finansować niezbędne i ekonomicznie uzasadnione nakłady ponoszone przez Agencję. W ramach powyższych wydatków prowadzone mogą być przeglądy oraz konieczne naprawy, tak aby do osób wymagających wsparcia trafił sprzęt w pełni sprawny i gotowy do użytkowania."

Kryteria punktowe w PFRON w 2026 r. - nie mają zastosowania dla nabywania prawa do sprzętu z wypożyczalni