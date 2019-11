Problemy z przeniesieniem pracownika w ramach holdingu

Firmy coraz częściej funkcjonują w ramach rozbudowanej struktury właścicielskiej. W skład jednego holdingu wchodzi wiele spółek, które są odrębnymi pracodawcami. Taka formuła działania przynosi korzyści biznesowe, ale wywołuje problemy ze stosowaniem prawa pracy, w szczególności gdy pracownik jednej spółki ma być przeniesiony do innej należącej do tego samego holdingu.

– Często zatrudniony nie chce tracić uprawnień nabytych w związku ze stażem pracy u pierwotnego pracodawcy. W grę wchodzi m.in. dłuższy okres wypowiedzenia umowy – tłumaczy Izabela Zawacka, radca prawny z kancelarii Zawacka Rdzeń Prawo Przedsiębiorstw i HR.

Przykładowe uprawnienia, które zależą od stażu w firmie. Źródło: DGP

Dlatego w umowie przenoszonej osoby często wprowadzana jest klauzula, zgodnie z którą do stażu pracy w nowej spółce wliczany jest też ten nabyty w poprzedniej. To wywołuje jednak wątpliwości dotyczące np. przejścia zakładu pracy i urlopów wypoczynkowych. Sytuację dodatkowo skomplikowały też wprowadzone w tym roku przepisy o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności te dotyczące terminu zawarcia umowy na prowadzenie PPK.

Transfer i urlopy

Wspomniane wątpliwości są związane m.in. z art. 231 k.p. Reguluje on przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. W takiej sytuacji ten ostatni staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (z zastrzeżeniami). Konieczne jest też przeprowadzenie odpowiedniej procedury. Jeżeli w firmach nie działają związki zawodowe, dotychczasowy i nowy pracodawca muszą poinformować na piśmie pracowników m.in. o przewidywanym terminie przejścia spółki lub jej części na inną firmę, jego przyczynach oraz o prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla zatrudnionych (powinno to nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym transferem). Co istotne, w terminie dwóch miesięcy od przejścia zatrudniony może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy.

Przepisy te wywołują wątpliwości w przypadku przenoszenia pracownika w ramach holdingu. Skoro w nowej spółce ma być mu wliczany staż pracy z poprzedniej, może to sugerować, że doszło do przejścia części przedsiębiorstwa do innego podmiotu (a więc powinna być zastosowana procedura przewidziana w art. 231 k.p.).

– Sama klauzula umowna przewidująca uwzględnienie wcześniejszego stażu nie wywołuje takiego ryzyka. Ale trzeba się z nim liczyć, jeśli do nowej firmy przeniesione są także zadania, jakie zatrudniony wykonywał u dotychczasowego pracodawcy – tłumaczy dr Magdalena Zwolińska, adwokat i partner w kancelarii NGL Legal.