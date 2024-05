L4 w pierwszym miesiącu pracy. Jakie są zasady dotyczące zasiłku chorobowego?

Jeśli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie L4 w pierwszym miesiącu pracy, może pojawić się pytanie, czy przysługuje mu zasiłek chorobowy. Odpowiedź jest twierdząca, ale z pewnymi zastrzeżeniami.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach od rozpoczęcia pracy. Poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego mogą być zaliczone do tego okresu, pod warunkiem, że przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Wyjątki od reguły

Istnieją sytuacje, w których pracownik może otrzymać wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia pracy. Dotyczy to m.in. absolwentów, osób, które uległy wypadkowi w drodze do pracy, posłów i senatorów po zakończeniu kadencji, a także funkcjonariuszy Służby Celnej.

Obliczanie zasiłku chorobowego

Podstawę do obliczenia zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku choroby w pierwszym miesiącu pracy, podstawą jest wynagrodzenie, które pracownik otrzymałby za cały miesiąc pracy.

Limit dni niezdolności do pracy

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, jeśli jest niezdolny do pracy do 33 dni w roku kalendarzowym (14 dni dla osób powyżej 50. roku życia). Po przekroczeniu tych limitów, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS.

Jeśli pracownik zachoruje w pierwszym miesiącu pracy i ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, to kwota zasiłku chorobowego jest obliczana na podstawie pensji, którą pracownik zarobiłby, gdyby przepracował cały miesiąc. W przypadku stałego zatrudnienia, jest to kwota brutto podana w umowie, zredukowana o 13,71 proc.

