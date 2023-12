Aż 9 dni majówki 2024 r. przy wykorzystaniu zaledwie 3 dni urlopu. Kiedy najbardziej opłaca się wykorzystać urlop w 2024?

rozwiń >

Wystarczy wykorzystać 7 dni urlopu, by na przełomie 2023 i 2024 roku mieć ponad dwutygodniowe wakacje. Wiosną dziewięciodniowa majówka jest możliwa przy wykorzystaniu zaledwie 3 dni urlopu – wynika z układu świąt w kalendarzu na 2024 rok.

Kiedy na wakacje w 2024? Nawet 16 dni wolnego

Wyjątkowo korzystnie dla osób planujących długi wypoczynek rysuje się końcówka 2023 roku i początek 2024 roku. Wystarczy wziąć 7 dni urlopu od 27 grudnia do 5 stycznia, by skorzystać z 16 dni wolnego. Wakacje można przedłużyć o jeszcze jeden dzień, jeśli pracodawca wyrazi zgodę, by dzień wolny za przypadające w sobotę święto Trzech Króli wykorzystać 8 stycznia.