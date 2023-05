11 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Śmiecenia. Jak prawidłowo segregować odpady?

W tym roku Światowy Dzień bez Śmiecenia jest promowany pod hasłem „SEGREGACJA ODPADÓW JEST PROSTA! - Ty też masz wpływ na postawy innych”. Segregowanie odpadów powstających w naszych domach jest obowiązkiem każdego z Nas.

Problem śmiecenia dostrzegamy wszyscy, ale czy odpowiednio na niego reagujemy?

Jak zachowujemy się w domu? - czy staramy się rzetelnie segregować odpady, aby pozyskać z nich surowiec wtórny?

Czy wiemy w jaki sposób powinniśmy segregować poszczególne odpady? Czy temat selektywnej zbiórki odpadów jest dla Nas ważny a może wyrzucamy śmieci zupełnie bez zastanowienia i liczymy, że nikt nie zauważy?

Zawsze możemy zmienić utarte nawyki i zamienić je na te bardziej ekologiczne. A wszystko po to, aby pomóc środowisku i zredukować ilość wytwarzanych śmieci zmniejszając ilość stosowanych opakowań, używając produktów wielorazowych oraz oczywiście tekstylnych toreb na zakupy.

Aby lepiej zrozumieć konieczność segregowania odpadów oraz korzyści płynące z ich przetwarzania przygotowaliśmy „vademecum” w którym znajdziecie przydatne wskazówki o tym co i jak segregować, aby przysłużyć się naszej planecie i jej mieszkańcom.

Segreguj odpady i pomagaj środowisku

Odpady, które wytwarzamy w domach to tzw. „odpady komunalne”, które w pierwszej kolejności segregujemy na 4 frakcje (pojemnik żółty, niebieski, zielony i brazowy), a te, których nie zbieramy selektywnie to odpady resztkowe ()czarny pojemnik.

Odpady segregujemy na cztery frakcje, w pojemnikach lub workach w określonych kolorach:

NIEBIESKI – PAPIER

ZIELONY – SZKŁO z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony

ŻÓŁTY - METALE, TWORZYWA SZTUCZNE oraz ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE

BRĄZOWY – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

CZARNY – odpady resztkowe pozostałe po segregacji ().

Ważne jest abyśmy mieli świadomość, jak segregować odpady biodegradowalne. Istnieją dwa sposoby na ich zagospodarowanie.

1. Zbieranie bioodpadów w pojemniku

Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zapewniony odbiór odpadów biodegradowalnych z pojemnika przeznaczonego na te odpady bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych.

Pojemnik przeznaczony na odpady biodegradowalne jest w kolorze brązowym najlepiej z otworami wentylacyjnymi i kratką odciekową.

Odpady zielone (gałęzie drzew i krzewów skoszona trawa, liście, kwiaty trociny i kora drzew) oraz odpady kuchenne (odpadki warzywne i owocowe resztki jedzenia) wrzucamy do pojemnika luzem. Plastikowe worki, które wydają się wygodnym rozwiązaniemzanieczyszczają frakcję odpadów i utrudniają ich przetwarzanie. W wyniku kompostowania uzyskuje się nawóz, a produktem fermentacji metanowej jest biogaz (metan), wykorzystywany jako źródło energii lub ciepła.

2. Kompostowanie

Odpady biodegradowalne można kompostować w przydomowych kompostownikach, dzięki temu, że nie trafiają one do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych i można uzyskać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a co najważniejsze nawóz do przydomowego ogródka.

W wyniku kompostowania uzyskuje się nawóz, a produktem fermentacji w biogazowni jest biogaz (metan), wykorzystywany jako źródło energii lub ciepła.

Czym jest PSZOK?

Do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie każdej gminy możemy oddać odpady, których nie wolno wyrzucać do pojemników do segregacji . Do PSZOK przyjmowane są odpady:

zużyte baterie i akumulatory;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

meble i inne odpady wielkogabarytowe;

zużyte opony;

odpady tekstyliów i odzieży;

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły

i strzykawki;

odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia);

przeterminowane leki (przeterminowane leki możemy również oddać do apteki).

Daj odpadom drugie życie

Segregacja odpadów komunalnych to szereg wymiernych korzyści dla środowiska . Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, mogą być kierowane bezpośrednio do zakładów zajmujących się recyklingiem. Odpady posegregowane nadające się do recyklingu są surowcem do produkcji nowych towarów.

To ogromna korzyść dla środowiska naturalnego. 30 % szkła w Polsce jest przetwarzane na stłuczkę

Szkło jest jednym z surowców, które najłatwiej podlega recyklingowi. Szklane opakowania można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Pamiętajmy jednak, aby do pojemnika na szkło wrzucać jedynie szkło opakowaniowe tzn. np. butelki słoiki. Pamiętajmy, że do przetopienia nadaje się jedynie stłuczka oczyszczona. Jeśli wrzucimy do pojemnika na szkło również produkty szklane z domieszką innych frakcji np. soczewki, żarówki, lusterka - nie będzie można odzyskać z nich surowca.

Czy wiecie, że ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność 1000 W energii potrzebnej do jej wyprodukowania?

Jesteście ciekawi jak odbywa się ten proces?

Szkło zebrane selektywnie trafia do sortowni, gdzie na taśmociągach, wyposażonych w separatory elektromagnetyczne, usuwane są części metalowe tj. pokrywki, kapsle. Następnie surowiec trafia do kruszarek i po rozdrobnieniu jest automatycznie dzielony na 2 grupy kolorystyczne: przezroczystą i barwioną.

Następnie szklana stłuczka trafia do huty, gdzie następuje formowanie nowych wyrobów jak np. pojemników szklanych oraz oczywiście butelek i opakowań.

Recykling jest super, bo…

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego.

Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny.

Dzięki recyklingowi zmniejszamy zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy.

Z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.

Plastik może być przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne

lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Torebka foliowa - rozkłada się około 100-400 lat. Z 1 tony folii można zrobić ponownie 55 550 toreb na zakupy.

Energia odzyskana z jednej torby plastikowej to 10 minut świecenia 60-watowej żarówki.

Jak sami widzicie segregacja odpadów znacząco wpływa na stan środowiska. Dzięki niej możemy oszczędzić bardzo wiele zasobów naturalnych i dbać ekosystem. Segregowanie odpadów deklaruje około 66 procent Polaków a ile faktycznie segreguje? Dołącz do tych, którzy świadomie segregują, bo SEGREGACJA ODPADÓW JEST PROSTA – i Ty masz wpływ na postawę innych!

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska