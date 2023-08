Przykładem downcyklingu jest recykling plastiku. Wielokrotnie przetwarzany plastik może tracić swoje właściwości mechaniczne i jakość, co powoduje, że jest bardziej odpowiedni do produkcji niższego gatunku produktów lub materiałów, takich jak torby na zakupy czy elementy wyposażenia domowego, niż do produkcji wysoce zaawansowanych i trwałych produktów. Inny przykład to produkcja papieru toaletowego z makulatury.

Pomimo że downcykling nie jest idealnym rozwiązaniem, wciąż jest lepszą opcją od wysyłania odpadów na składowiska czy spalanie, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie części materiałów i zmniejsza ilość odpadów, które trafiają do środowiska. Niemniej jednak, celem zrównoważonego gospodarowania odpadami jest ciągłe dążenie do poprawy metod recyklingu, aby zminimalizować straty materiałowe i maksymalizować ochronę środowiska.