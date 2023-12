Ochrona danych osobowych pacjentów. Prezes UODO zatwierdził Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia

Dokument ma być narzędziem dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe z branży ochrony zdrowia. To pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.

Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” przygotowany przez Polską Federację Szpitali.

Jak podkreśla UODO, dokument ten jest zgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz stanowi odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony danych przewidzianych przepisami tego rozporządzenia. Kodeks przewiduje odrębne mechanizmy monitorowania przestrzegania jego postanowień dla publicznych placówek medycznych.

„Zatwierdzony właśnie kodeks to drugi kodeks przeznaczony dla branży medycznej, kodeks dla małych placówek medycznych został zatwierdzony 4 grudnia 2022 r. Podział branży wynika z zapisów Art. 41 ust. 6 RODO, podejście to ma wyraźne zalety, ponieważ sposób realizacji obowiązków wynikających z RODO przez małe placówki medyczne i szpitale znacząco się różni. Stworzenie takich mechanizmów to proces bardzo skomplikowany. Podpisany dokument to pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.” – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Stosowanie kodeksu

Przystąpienie do kodeksu nie wiąże się z członkostwem w żadnej organizacji. Podmioty stosujące kodeks będą mogły liczyć na nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych w oparciu o mechanizmy monitorowania opisane w kodeksie. Urząd przypomina też, iż zgodnie z RODO organ nadzorczy, gdy rozważa nałożenie kary na dany podmiot musi brać pod uwagę w każdym przypadku, czy podmiot ten prawidłowo stosuje zatwierdzony kodeks postępowania.

Funkcję podmiotu monitorującego stosowanie kodeksu wśród jego członków z sektora prywatnego pełnić będzie KPMG Advisory sp. z o.o. sp. k.

Decyzja Prezesa UODO daje placówkom medycznym możliwość rozpoczęcia przygotowań do wdrożenia kodeksu.

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych