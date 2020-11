Black Friday – 3 ważne rady dla konsumentów

Kiedy Black Friday w 2020 r.?

W tym roku Black Friday przypada 27 listopada. W związku z panującymi obostrzeniami należy się spodziewać, iż będzie on dotyczył głównie sklepów internetowych. Galeria handlowe w reżimie sanitarnym zostaną otwarte 28 listopada 2020 r. W wielu sklepach promocje są jednak rozciągnięte w czasie.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupowego szaleństwa?





Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

1. Sprawdź sklep, w którym dokonujesz zakupów

Często wabieni atrakcyjną ceną trafiamy na strony internetowe nieznanych nam sklepów.

Warto jednak pamiętać, iż najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:

swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;

sposobie i terminie zapłaty;

sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.

Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina, iż istnieją specjalne urzędowe rejestry, w których możemy sprawdzić czy sklep internetowy rzeczywiście istnieje. W Polsce jest to baza KRS czy CEIDG.

Czytaj więcej w artykule pt. Jak sprawdzić czy sklep internetowy naprawdę istnieje?

2. Oceń czy Black Friday się opłaca

Może się okazać, że promocje nie są uczciwe.

„Kilka tygodni temu, wspólnie z Inspekcją Handlową, rozpoczęliśmy monitoring najpopularniejszych sklepów internetowych aby zweryfikować, czy nie oszukują oni konsumentów, wprowadzając w błąd np. co do rzeczywistego opustu cenowego. Może się zdarzyć, że któryś z przedsiębiorców będzie podnosił ceny przed wyprzedażą aby uatrakcyjnić zakup poprzez prezentację nieprawdziwej wartości obniżki ceny – tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelność i uczciwości względem klientów” – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Więcej o możliwych nadużyciach można przeczytać w artykule pt. Nieuczciwe promocje – przykłady, prawa konsumenta

3. Pamiętaj o tym, iż zwrot towaru nie zawsze jest możliwy

W przypadku sklepów internetowych konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14-dniowym. Oznacza to, iż przy zakupach online towar w tym terminie można zwrócić nawet bez podawania przyczyny.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sklepów stacjonarnych. Zwrot towaru bez wad co do zasady nie jest możliwy, chyba że przedsiębiorca oferuje taka możliwość. Warto o to dopytać przed zrobieniem zakupów. Oczywiście konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu wadliwego w towaru w przypadku reklamacji składanej na podstawie rękojmi. Paragon nie jest konieczny, ale niewzykle ułatwia procedurę.

Czytaj więcej: Zwrot towaru bez paragonu - czy jest możliwy?