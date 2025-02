Zasady rozliczenia PIT emerytów i rencistów (PIT-40A i PIT-11A). Kiedy nie trzeba składać zeznania?

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, do końca lutego otrzymają od organu emerytalno-rentowego informacje o wysokości wypłaconych w 2024 r. świadczeń. W zależności od rodzaju świadczenia, świadczeniobiorca otrzyma PIT-40A lubPIT-11A.

Kiedy nie trzeba składać zeznania podatkowego?

W przypadku, gdy świadczeniobiorca otrzyma za 2024 r. tylko jeden PIT i będzie to PIT-40A oraz nie skorzysta z ulg podatkowych i nie uzyskał innych dochodów które mają wpływ na kwotę podatku jaką obliczył organ rentowy w PIT-40A - w takim przypadku nie trzeba już samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. W przypadku, gdy dana osoba będzie chciała rozliczyć się z małżonkiem, skorzystać z ulg i odliczeń, w tym rozliczyć się jako ooba samotnie wychowująca dziecko, będzie musiała złożyć zeznanie.

W przypadku otrzymania informacji PIT-11A z dochodami do opodatkowania - należy złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. W przypadku otrzymania PITów od innych płatników, te także należy uwzględnić w zeznaniu.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Ministerstwo Finansów przypomina jak złożyć zeznanie. W opublikowanym komunikacie na stronie, wskazano, że najprostszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego PIT-37 jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Zeznanie podatkowe można także złożyć elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracja oraz wypełnić tradycyjnie w formie papierowej i zanieść (lub wysłać) do urzędu skarbowego. W przypadku, gdy do 30 kwietnia dana osoba nie złoży zeznania w usłudze Twój e-PIT, nie odrzuci go lub nie złoży go w inny sposób, zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie zaakceptowane automatycznie z upływem 30 kwietnia.