Wybory do PE: Odnotowano 13 wykroczeń. Zabrakło prądu

Zmiana terminu wypłaty 800 plus. Warto uwzględnić to w domowym budżecie. Kiedy rodzice mogą spodziewać się przelewu?

800 plus może w czerwcu wpłynąć na konta z opóźnieniem. Warto więc uwzględnić to w domowym budżecie. 800 plus to comiesięczny przelew na 800 zł. Jednak z końcem maja zakończył się jego okres rozliczeniowy, a nie wszyscy rodzice złożyli wnioski o przyznanie świadczenia na kolejny.