Rozwód na pierwszej rozprawie - kiedy możliwy?

Czy dostanę rozwód na pierwszej rozprawie?

Rozwód nie jest rzeczą łatwą i przyjemna, to oczywisty truizm. W zasadzie to nikt z nas nie chciałby przeżywać tego doświadczenia, a jeżeli już musi, to chciałby, aby procedura związana z uzyskaniem rozwodu była jak najmniej obciążająca dla psychiki małżonków. W szczególności wiele osób zadaje sobie pytanie: co zrobić żeby dostać rozwód na pierwszej rozprawie? Sąd bowiem, na pewno nie jest doświadczeniem rozrywkowym, a związanym z dużym stresem i napięciem dla osób uczestniczących w rozprawie, zwłaszcza w rozprawie, która decyduje o życiu osobistym rozwodzących się małżonków.

Co więc zrobić, aby uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Niestety na razie nie jest jeszcze możliwe uzyskanie rozwodu bez rozprawy, koniecznym jest w celu uzyskania wyroku rozwodowego odwiedzenia gmachu sądu okręgowego. Być może kiedyś w przyszłości procedura w przypadku prostych rozwodów zostanie uproszczona i skrócona do wizyty u urzędnika stanu cywilnego, bo raczej rozwiązanie znane z krajów muzułmańskich, gdzie wystarczy wysłanie trzech esemsesów z treścią „rozwodzę się z tobą", nam na razie nie grozi.

reklama reklama

Natomiast jak najbardziej możliwe jest, aby całe postępowanie rozwodowe uzyskać przy konieczności li tylko jednej wizyty w sądzie. Sam wielokrotnie tego typu wyroki rozwodowe przed Sądem Okręgowym w Poznaniu dla moich Klientów uzyskiwałem.

By jednak sąd okręgowy orzekł wyrok rozwiązujący małżeństwo musi być spełniony jeden zasadniczy warunek.

Sprawa o rozwód musi mieć charakter maksymalnie możliwie bezkonfliktowy, co nie oznacza samo w sobie zawsze konieczności orzekania rozwodu bez określania winy strony, ale oznacza, iż strony są zgodne z sobą co do wniosków określonych w pozwie o rozwód.

W tej sytuacji, jeżeli wszystkie okoliczności rozwodu są między stronami bezsporne, to sąd okręgowy nie będzie prowadził postępowania dowodowego poza przesłuchaniem stron.

Możliwe jest także uzyskanie wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie, także wówczas, gdy są małoletnie dzieci. Wówczas jednak poza zgodą co do elementów obligatoryjnych wyroku rozwodowego w zakresie dzieci warto także zaproponować dowód z przesłuchania co najmniej jednego świadka na okoliczność sytuacji małoletniego dziecka.

W tym miejscy przypomnę, iż sąd przy okazji rozwodu zajmuje się obowiązkowo wieloma innymi tematami dotyczącymi dzieci, tj: alimentami, miejscem zamieszkania dziecka, zakresem władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dzieckiem, sposobem korzystania z mieszkania po rozwodzie.

Jeżeli zatem chcemy się rozwieść już na pierwszej i jedynej rozprawie, to koniecznie te kwestie musimy mieć ustalone już wcześniej.

Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który pomoże rozwodzącym się wypracować porozumienie co do rozwodu jeszcze przed pierwsza rozprawą, co pozwoli na uniknięcie ogromnego stresu i wypalenia emocjonalnego, które wiąże się z prowadzeniem skomplikowanego postępowania rozwodowego, gdzie wszystkie okoliczności są między małżonkami sporne.

Polecamy serwis: Rozwody