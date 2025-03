Składki do ZUS za 17 lat pracy przepadły. Z 22 lat pracy w emeryturze tylko 5 lat. Emeryci mundurowi niezadowoleni

Przykład

Po zapoznaniu się z Państwa artykułem zastanawiam się jak to możliwe, żeby dzielić kadrę emerytów na tych, którzy mieli możliwość uzyskania pełnej wysługi czyli 75%, i tych co nie mieli takiej możliwości z powodu przymusowej restrukturyzacji (Ustawa z 2001 do 2006).

W moim przypadku do pełnej wysługi zabrakło 2,5 roku. W 2013 roku kiedy osiągnąłem 55 lat wystąpiłem o doliczenie po 1,3% za każdy brakujący rok. Z wypracowanych lat pracy w cywilu zabrano niecałe 5 lat. Nadmieniam, że pracuję nieprzerwanie od 2003 roku. Jak prosto można policzyć to 22 lata. Czyli 22 pomniejszone o 5 lat doliczonych do emerytury. Daje 17 lat nie zaliczanych na moje konto.

Nadmieniam, że po to wprowadzono ustawę restrukturyzacyjną, aby żołnierzom pozostających w służbie dać solidną podwyżkę kosztem żołnierzy zwolnionych, a my otrzymaliśmy emerytury z bardzo marnych wynagrodzeń. W 2003 roku to nie był ten pułap wynagrodzeń, który obecnie obowiązuje. Czy jest to sprawiedliwy układ? Moim zdaniem nie. Proszę zabrać z wypracowanego czasu te 5 lat składek , które doliczono do emerytury wojskowej, a pozostałe 17 lat przeliczyć i wpłacić w drugiej emeryturze. Nadmieniam, że doliczone lata nie poszły razem ze środkami finansowymi. Zwiększyły tylko wysokość do 75%, ale podstawa była brana z początkowego wyliczenia z 2003 roku.