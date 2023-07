Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania to umowa, przez którą strona lub obie strony deklarują zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości. Jest zarazem gwarancją, że strony w przyszłości zawrą umowę przyrzeczoną.

Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna sprzedaży powinna zawierać określenie stron, przedmiot umowy, cenę i termin zapłaty.

Czy do sporządzenia umowy przedwstępnej konieczny jest udział notariusza? Nie. Umowa ta może być zawarta w dowolnej formie, np. pisemnej. Ustawodawca nie obliguje stron do zawarcia umowy w obecności notariusza.

W miarę możliwości warto gotową umowę skonsultować z radcą prawnym, aby uniknąć ewentualnych błędów lub dokonać koniecznych modyfikacji.

Najważniejsze elementy, które warto zawrzeć w umowie przedwstępnej:

Czy obligatoryjne jest wskazanie terminu umowy przyrzeczonej?

Art. 389 § 2 Kodeksu cywilnego mówi o tym, że "jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia".