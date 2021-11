Rosnąca adaptacja kryptowalut jest już faktem. Z czym jest związana? Które podmioty zamierzają korzystać w kryptowalut?

Adaptacja kryptowalut staje się rzeczywistością

Głównym założeniem pierwszej kryptowaluty na świcie (BTC) było umożliwienie przesyłania pieniędzy bez jakiejkolwiek centralnej kontroli i nadzoru banków lub rządów. Przez długi czas kryptowaluty były traktowane jako pewna aberracja dla rzeczywistego pieniądza, która za jakiś czas miała zostać zapomniana. Tak się jednak nie stało i po tym okresie kryptowaluty zaczęto traktować jak instrumenty finansowe zbliżone do akcji, na których można stracić lub zyskać. Bitcoin, wobec swojej ceny, został wręcz określany mianem wirtualnego złota. W ostatnim czasie cyfryzacja życia przyspieszyła, szczególnie przez pandemię COVID-19, przez co wzmożona adaptacja kryptowalut w realnym świecie stała się faktem.

Wśród najważniejszych wydarzeń związanych ze światem kryptowalut niewątpliwie jest przyjęcie przez Salwador Bitcoina jako legalnego środka płatniczego. Obywatelom tego kraju umożliwiono płatności za różnego rodzaju towaru czy też usługi właśnie za pomocą BTC. Ten fakt jest niewątpliwie jednym z przełomowych, albowiem w ślad za Salwadorem również inne kraje Ameryki Łacińskiej – np. Panama, Brazylia, Meksyk czy Argentyna, a w Europie – Ukraina, planują wprowadzić podobne regulacje.

"Masowa adaptacja kryptowalut staje się rzeczywistością i co raz to kolejne podmioty zamierzają korzystać z dobrodziejstw kryptowalut. Wśród nich należy wskazać Miami – burmistrz tego miasta ogłosił, że mieszkańcom posiadającym MiamiCoin, którzy będą stosowali „staking”, czyli będą udostępniali posiadane przez siebie środki sieci danej kryptowaluty w celu wsparcia jej działania w zamian za różnego rodzaju nagrody, miasto będzie wypłacało dywidendę w BTC. Chęć otrzymania wynagrodzenia w BTC wyraził również najnowszy burmistrz elekt Nowego Jorku. W ostatnim czasie również australijska drużyna baseballowa – Peart Heat ogłosiła, że zawodnicy drużyny będą mogli wybrać możliwość otrzymywania wynagrodzenia w Bitcoinach" – komentuje mec. Adam Ziębicki, adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Masowa adaptacja kryptowalut związana jest również z coraz to bardziej popularnym metaverse. Już teraz polski projekt (Metahero) pracuje nad stworzeniem skanera 3D, który umożliwi tworzenie meta avatarów i innych obiektów cyfrowych, których zastosowanie ma być związane z grami, social mediami czy modą online. Projekt ten ma na celu umożliwienie zeskanowanie danej osoby i oddaniu skanu tej osoby w świecie meta. Za tego typu „produkty” cyfrowe, użytkownicy sieci będą mogli płacić przy wykorzystaniu natywnego tokena platformy – HERO. Kolejnym interesującym przykładem jest Decetraland, w którym to użytkownicy sieci będą mogli nabyć własność cyfrowej nieruchomości za natywną walutę Decentraland – MANA.

"W zakresie instytucji międzynarodowych należy wskazać, że również i one nie pozostają w tyle Aspekty związane z rozwojem cyfryzacji są stopniowo implementowane do prawa wspólnotowego, przykładowo w 2019 roku Unia Europejska podjęła pierwsze działania mające na celu stworzenie sieci blockchain, która obejmowałaby całą wspólnotę i która miałaby na celu umożliwienie płynnej wymiany znacznej ilości informacji – np. o dyplomach wydawanych przez uczelnie wyższe w państwach członkowskich" - dodaje mec. Ziębicki

Czas na zapoznanie się z nową technologią

Porównuje się, że obecny rozwój rynku krypto i technologii blockchain jest analogiczny do rozwoju internetu w 1997 r. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak rewolucyjnym wynalazkiem okazał się internet, jednak w latach 90 XX wieku takie przekonanie nie było popularne. Skoro zatem rozwój tych technologii jest na tak wczesnym etapie, obecny czas jest idealnym na zapoznanie się z nimi, zrozumienie ich, a także na próbę wykorzystania ich w prowadzonych przedsiębiorstwach czy też w życiu codziennym. Zrozumienie tych technologii oraz ich skuteczne zaimplementowanie do różnego rodzaju biznesów, może już nawet w najbliższym czasie okazać się świetną decyzją, która pozwoli na dotarcie do nowych odbiorców czy też po prostu na znaczne zwiększenie wyników finansowych.