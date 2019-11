Jakie zmiany w postępowaniu cywilnym po 7 listopada 2019 r.?

7 listopada 2019 r. powraca postępowanie gospodarcze

Postępowanie gospodarcze dedykowane przedsiębiorcom powraca z dniem 7 listopada br. Nowelizacja przepisów kpc ma na za zadanie przyspieszyć dochodzenie przez przedsiębiorców należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tej pory sprawy o zapłatę potrafiły ciągnąć się nawet ok. 2 lat. Teraz ma się to zmienić – sąd powinien tak prowadzić sprawę, aby jej rozstrzygniecie zapadło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Co warto wiedzieć o nowelizacji? Zdecydowanie to, że po kilku latach nieobecności wraca do kodeksu postępowania cywilnego odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Co więcej, określono jakiego rodzaju sprawy należy uznać za sprawy gospodarcze. Art. 4582 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje wprost jakiego rodzaju sprawy należy uznać za sprawy gospodarcze. Jest to o tyle istotne, że do tej pory często pojawiały się wątpliwości, czy dana sprawa jest sprawą gospodarczą.

W nowych regulacjach można upatrywać szansy na wprowadzenie pewnego rodzaju dynamiki postępowania. Wprowadzają one bowiem nowe zasady dotyczące prekluzji dowodowej. Począwszy od 7 listopada, strony postępowania zobowiązane będą do przywoływania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pierwszym piśmie procesowym kierowanym do sądu. Docelowo ma to doprowadzić do tego, że sąd będzie w stanie rozstrzygnąć sprawę nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Nowelizacja może znacznie poprawić sytuację polskich firm. Jest szansa, że przedsiębiorcy szybciej będą mogli odzyskać zaległe należności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obecnie średni odsetek przeterminowanych należności w portfelach polskich firm wynosi już 25,6%. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że z każdego 1000 zł widniejącego na fakturze 256 zł nie zostało przelane na konto sprzedawcy – wynika z badania Krajowego Rejestru Długów (KRD) przeprowadzonego w styczniu 2019 roku.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące postępowania gospodarczego wprowadzają w pewnym sensie nową regułę, którą można pokrótce opisać, że to dokument stanie się istotniejszy niż człowiek. Dotychczas zeznania świadków odgrywały istotną rolę w procesie cywilnym. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów sąd będzie mógł dopuścić dowód z zeznań świadków tylko wtedy, gdy zostaną wyczerpane inne środki dowodowe lub nie uda się wyjaśnić istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów.