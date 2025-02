Którzy kandydaci na prezydenta w 2025 roku mają największe szanse na wygraną? Oto najnowszy sondaż CBOS. Procenty pierwszej trójki rozkładają się następująco: 34%, 25% oraz 17%. Kto jest na czwartym miejscu?

rozwiń >

Najnowszy sondaż prezydencki 2025 - CBOS

CBOS: Trzaskowski - 34 proc.; Nawrocki - 25 proc.; Mentzen - 17 proc.

REKLAMA

W tegorocznych wyborach prezydenckich na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 34 proc. Polaków; popieranego przez PiS Karola Nawrockiego wybrałoby 25 proc. badanych, a kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena - 17 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

34% - Rafał Trzaskowski 25% - Karol Nawrocki 17% - Sławomir Mentzen 5% - Szymon Hołownia

Jak zauważa CBOS, na około trzy miesiące przed głosowaniem, udział w wyborach prezydenckich z co najmniej 99-proc. prawdopodobieństwem zapowiada 71 proc. uprawnionych do głosowania.

REKLAMA

Niezależnie od deklarowanej pewności udziału w głosowaniu, największym poparciem wśród kandydatów cieszy się Rafał Trzaskowski, na którego głos oddałoby 34 proc. badanych. Na drugim miejscu w sondażu znalazł się Karol Nawrocki (25 proc.), a na trzecim - Sławomir Mentzen (17 proc.). Na kolejnym miejscu jest marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia - zagłosowałoby na niego 5 proc. badanych.

Były poseł Konfederacji, europoseł Grzegorz Braun otrzymał 3 proc. poparcia; dziennikarz i publicysta Krzysztof Stanowski - również 3 proc. Kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat i kandydat partii Razem Adrian Zandberg otrzymali po 2-proc. poparcia, a kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak na 1 proc. głosów badanych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wskazuje CBOS, najbardziej pewni zagłosowania na wskazanych przez siebie kandydatów są potencjalni wyborcy Trzaskowskiego i Nawrockiego - średni procent pewności oddania głosu na tych kandydatów to kolejno 94 proc. i 93 proc. W ich przypadku zaobserwować można też najwyższe odsetki deklarujących stuprocentowe poparcie - kolejno 72 proc. i 76 proc.

90 proc. wynosi średni procent pewności głosowania na Brauna, a 89 proc. - na Mentzena. W przypadku Brauna mowa o 66-proc. odsetku pewnych swego głosu na 100 proc. Jeżeli chodzi o Mentzena, jest to 51 proc.

REKLAMA

Średni procent pewności swego głosu wobec pozostałych kandydatów jest następujący: Hołownia (84 proc.), Stanowski (80 proc.), Biejat (78 proc.) oraz Zandberg (76 proc.). Odsetek pewnych zagłosowania na 100 proc.: Hołownia (27 proc.), Stanowski (14 proc.), Biejat (20 proc.) i Zandberg (24 proc.).

W badaniu sprawdzono także, jak głosować w wyborach będą zwolennicy poszczególnych partii politycznych. 94 proc. ze zwolenników Koalicja Obywatelskiej opowiada się za Trzaskowskim. Nawrocki - jak wynika z badania - mógłby liczyć na głos 82 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Kandydaturę Mentzena popiera 71 proc. wyborów Konfederacji, a co ósmy głosowałby na Grzegorza Brauna (12 proc.).

Wśród elektoratu Trzeciej Drogi największym poparciem cieszy się Szymon Hołownia (70 proc.), jednak co dziewiąty wyborca tej koalicji zamierza głosować na Rafała Trzaskowskiego (11 proc.), a swoich zwolenników wśród wyborców TD mają także Magdalena Biejat i Sławomir Mentzen (po 4 proc.).

CBOS zwraca uwagę, że najbardziej podzieleni w swych preferencjach są zwolennicy Lewicy. Największym poparciem cieszy się wśród nich Rafał Trzaskowski (39 proc.), ponad jedna czwarta głosowałaby na Magdalenę Biejat (27 proc.), a co ósmy – na Adriana Zandberga (12 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,0 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0 proc.) w okresie 17–20 lutego 2025 roku na próbie 1002 dorosłych mieszkańców Polski.

Wybory prezydenckie 2025 - koniec lutego

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla "WP" w pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski (KO) może liczyć na 34,1 proc. poparcia, a popierany przez PiS Karol Nawrocki na 25,7 proc., Sławomir Mentzen (Konfederacja) zaś na 16,2 proc.

34,1% - Rafał Trzaskowski 25,7% - Karol Nawrocki 16,2% - Sławomir Mentzen 7,1% - Szymon Hołownia

Jak pisze we wtorek "WP", "gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś, największe poparcie w pierwszej turze uzyskałby Rafał Trzaskowski (KO), który może liczyć na 34,1 proc. głosów". Dodaje, że "to jednak spadek o 2,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania". "Drugie miejsce zajmuje Karol Nawrocki (PiS) z poparciem 25,7 proc. - o 0,3 punktu procentowego więcej niż w poprzednim sondażu" - czytamy.

"WP" zwraca uwagę na wynik Sławomira Mentzena (Konfederacja), który osiągnął wynik na poziomie 16,2 proc., co stanowi wzrost aż o 6,5 punktu procentowego; to właśnie Mentzen zyskuje najwięcej. "W dalszej części zestawienia znajdują się Szymon Hołownia, który może liczyć na 7,1 proc. poparcia (+0,5 punktu procentowego) oraz Magdalena Biejat z wynikiem 4,4 proc. (-0,5 punktu procentowego). Marek Jakubiak notuje poparcie na poziomie 2,7 proc. (+1,1 punktu procentowego), a Krzysztof Stanowski traci 1,3 punktu procentowego, uzyskując 1,6 proc. głosów" - pisze portal.

Jak dodaje, w badaniu zestawiono też Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, jako tych, którzy o najwyższy urząd w państwie walczyliby w drugiej turze. "W takim starciu urzędujący prezydent Warszawy nadal utrzymuje przewagę, jednak jego poparcie spada do 52,8 proc. - co oznacza stratę 1,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednocześnie Nawrocki zyskuje i może liczyć na 41,9 proc. głosów - co stanowi wzrost o 2,1 p.p." - podaje "WP". Zaznacza, że wyniki drugiej tury dotyczą wyłącznie wyborców, którzy deklarują, że na pewno pójdą głosować, a odsetek niezdecydowanych wynosi obecnie 5,3 proc.

Badanie przeprowadzono 21-24 lutego br. na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Sondaż został zrealizowany metodą CATI&CAWI.

Wynik Karola Nawrockiego - komentarz PiS

Politycy PiS, z którymi rozmawiała PAP, spokojnie podchodzą do sondaży kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Nie można kampanii cały czas trzymać na najwyższych obrotach, bo się wypalimy do maja - mówił jeden z posłów PiS. Realizujemy zaplanowaną strategię - zapewnił szef sztabu Paweł Szefernaker.

W ostatnich tygodniach sondaże przedwyborcze pokazują, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nadal nie może "dobić" z poparciem do poziomów PiS (według ostatniego sondażu Opinia24 dla RMF FM poparcie dla PiS to 27,9 proc.). Co więcej coraz więcej zyskuje kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, który opublikowano we wtorek, w pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski może liczyć na 34,1 proc. poparcia (spadek o 2,5 pkt proc.), a popierany przez PiS Karol Nawrocki na 25,7 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.). Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen (Konfederacja) - głosowanie na niego zadeklarowało 16,2 proc. ankietowanych (wzrost o 6,5 pkt proc.).

Inny dodał, że w pierwszych tygodniach po przedstawieniu Nawrockiego, jako kandydata popieranego przez PiS, był "powiew świeżości". "Wtedy był nowy kandydat, dużo się działo, było duże zainteresowanie. Trzeba jednak pamiętać, że kampania to długi dystans i mamy przed sobą jeszcze kilka miesięcy. Nie można cały czas kampanii trzymać na najwyższych obrotach, bo się może okazać, że się wypalimy do maja, a wtedy trzeba mieć najwięcej energii, pomysłów" - zaznaczył jeden z działaczy PiS.

Inny z polityków PiS dodał, że w partii jest przekonanie, że odbiciem będzie zaplanowana na najbliższą niedzielę konferencja programowa Nawrockiego, która odbędzie się w podwarszawskich Szeligach. Według rozmówców PAP, poza wystąpieniem programowym Nawrockiego planowane są też panele dyskusyjne.

Politycy PiS spokojnie podchodzą też do wyników sondażowych kandydata Konfederacji. "Mam obawy, czy Mentzen, któremu poparcie dzisiaj rzeczywiście rośnie, czy on to dowiezie. Konfederaci często tak robią, że grzeją, grzeją, a na ostatnich dwóch tygodniach im zaczyna spadać. My nie możemy takiego błędu popełnić" - podkreślił jeden z posłów PiS.

Szef sztabu wyborczego Nawrockiego, poseł Paweł Szefernaker, pytany przez PAP o przebieg kampanii powiedział, że nie ma poczucia, "by był to czas jakiegokolwiek spowolnienia kampanii".

Szef sztabu zapowiedział jednocześnie, że niedługo po konferencji programowej w trasę po Polsce mają wyruszyć parlamentarzyści PiS, którzy mają przekonywać do głosowania na Nawrockiego. "Szczegóły przekażemy po weekendzie" - zaznaczył.

Szefernaker dodał, że kiedy PiS ogłaszało poparcie dla Nawrockiego, miał on ok. 30 proc. rozpoznawalności jako szef IPN. "Dziś cele związane także z rozpoznawalnością są na kolejnych etapach realizowane. Gwarantuję, że wszystko prowadzimy tak, żeby te wybory wygrać 18 maja lub 1 czerwca, to wtedy będą te najważniejsze sondaże" - podkreślił.

Szefernaker przekonywał ponadto, że sztab nie obawia się, że kandydat Konfederacji Sławomir Metzen wyprzedzi Nawrockiego w sondażach. "Każdy z kandydatów prowadzi kampanię według swojego planu. Na pewno jest duża rywalizacja między Sławomirem Mentzenem a Szymonem Hołownią o elektorat Trzeciej Drogi. Dziś widzimy, że za każdym razem jak jeden zyskuje w sondażach, to drugi traci; jak drugi zyskuje, to pierwszy traci. Na pewno jest taka grupa Polaków, o którą walczy Mentzen i Hołownia i jest to grupa osób, która jest zawiedziona rządami koalicji 13 grudnia. W związku z tym w ostatnich sondażach na pewno ten przepływ od Szymona Hołowni do Sławomira Mentzena jest widoczny" - ocenił Szefernaker.

Przyznał też, że sztab Nawrockiego musi oszczędnie dysponować środkami na kampanię Nawrockiego, w związku z impasem na linii Ministerstwo Finansów - PKW, dotyczącym wypłaty środków dla PiS. "Przypomnę, że ze względu na to, iż zostaliśmy okradzeni ze środków z subwencji, do tej chwili PiS nie otrzymało subwencji, więc partia nie ma środków, którymi mogłaby zasilić kampanię kandydata, którego popiera, czyli Karola Nawrockiego. Stąd też funkcjonujemy w oparciu o zbiórkę publiczną i apelujemy do wszystkich, żeby przekazywać w miarę możliwości środki na kampanię" - powiedział Szefernaker.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 25 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, m.in.: Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Karola Nawrockiego, Magdaleny Biejat, Dawida Jackiewicza, Marka Jakubiaka, Joanny Senyszyn, Romualda Starosielca, Piotra Szumlewicza, Pawła Tanajno i Adriana Zandberga.

Wybory prezydenckie 2025 - 21 luty

Gdyby wybory prezydenckie odbywałyby się w drugiej połowie lutego, 35,2 proc. respondentów oddałoby głos na Rafała Trzaskowskiego, 26,5 proc. na Karola Nawrockiego, a 15,7 proc. na Sławomira Mentzena - wynika z sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu.

35,2% - Rafał Trzaskowski 26,5% - Karol Nawrocki 15,7% - Sławomir Mentzen 6,2% - Szymon Hołownia

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zapytano badanych, na kogo oddaliby głos w pierwszej turze nadchodzących wyborów prezydenckich. Chęć zagłosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 35,2. proc badanych, czyli o 0,2 pkt proc. więcej względem styczniowego sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu. Na drugim miejscu, ze spadkiem o 2,4 pkt proc., utrzymuje się popierany przez PiS Karol Nawrocki (26,5 proc.). Na trzecim miejscu zdecydowanie umocnił się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, z wynikiem 15,7 proc. (wzrost o 4,2 pkt proc.). Obecnie Mentzena od wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Nawrockiego dzieli 10,8 pkt proc, czyli o 6,6 pkt proc. mniej względem ostatniego sondażu. Na czwartym miejscu uplasował się marszałek Sejmu, Szymon Hołownia (Polska2050) z wynikiem 6,2 proc.

Kolejne miejsca zajęli: kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat (3,3 proc.), kandydat partii Razem Adrian Zandberg (1,4 proc), poseł Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) - 1 proc., Krzysztof Stanowski (0,5 proc.) oraz europoseł Grzegorz Braun (0,4 proc.). 9,9. proc udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć". Z sondażu wynika, że gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę, głos oddałoby w nich 65,1 proc. badanych; 34,9 proc. respondentów nie wzięłoby w nich udziału.

Badanie zrealizowano w dniach 19-21 lutego 2025 roku, na próbie 1000 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Kandydaci na prezydenta 2025 - sondaż

Liderem sondażu prezydenckiego Opinii24 dla RMF FM jest Rafał Trzaskowski (30,9 proc. poparcia). Sławomir Mentzen zdobył 16,8 proc. głosów, notując tym samym największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem dla tej stacji radiowej.

Na pytanie czy zamierza Pan/Pani wybrać się na odbywające się w maju wybory prezydenckie 64 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". Kolejne 19 proc. raczej zagłosuje. 6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", 4 proc. "raczej nie", a pozostałe 3 proc. "trudno powiedzieć".

W badaniu zadano również pytanie: "Na którego kandydata zagłosuje Pan/Pani w tych wyborach?". Na pytanie odpowiadały osoby zdecydowane, aby wziąć udział w wyborach. Najwięcej głosów (30,9 proc) zdobył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem 21,7 proc. badanych urząd prezydenta powinien objąć popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Najnowszy sondaż:

Rafał Trzaskowski 30,9% Karol Nawrocki 21,7% Sławomir Mentzen 16,8% Szymon Hołownia 4,7%

Na kolejnym miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z Konfederacji, który zdobył 16,8 proc. głosów. Według stacji radiowej, to on zanotował największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem (o 3,6 p.p.; 6,1 p.p. od grudnia 2024 r.).

Na kolejnych pozycjach znalazł się kandydat z Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (4,7 proc.), Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie (2,8 proc.), Magdalena Biejat z Nowej Lewicy (2,1 proc.) i Adrian Zandberg z Razem (2 proc.). Krzysztof Stanowski zdobył 1,6 proc. poparcia, była posłanka SLD Joanna Senyszyn 0,5 proc., a Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców 0 proc. 14 proc. ankietowanych nie jest zdecydowana, a 2,8 proc. chce zagłosować na innego kandydata.

Sondażownia Opinia24 zapytała również o to, kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich, w której spotkają się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Na pytanie odpowiadały osoby zdecydowane, aby wziąć udział w wyborach. 50,6 proc. respondentów oddałoby swój głos na Rafała Trzaskowskiego, a 37,3 proc. na Karola Nawrockiego. 12,1 proc. badanych jeszcze nie wie na kogo odda swój głos.

Sondaż został zrealizowany wg autorskiej metodologii przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski powyżej 18. roku życia.

Kandydaci na Prezydenta RP 2025 - sondaż początek lutego

Rafał Trzaskowski prowadzi w sondażu prezydenckim zrealizowanym przez pracownię Opinia24 dla Radia ZET. Drugi jest popierany przez PiS Karol Nawrocki, a na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen. W grupie badanych, którzy zadeklarowali, że będą głosować w majowych wyborach, rozkład poparcia wyglądał następująco: największe - 32 proc. uzyskał Rafał Trzaskowski, drugie miejsce zajął Karol Nawrocki - 24 proc., a na trzecim uplasował się Sławomir Mentzen, na którego zagłosowałoby 15 proc. respondentów.

32% - Rafał Trzaskowski 24% - Karol Nawrocki 15% - Sławomir Mentzen 7% - Szymon Hołownia

Kolejne miejsca w sondażu, którego wyniki opublikowano w czwartek zajęli: Szymon Hołownia z wynikiem 7 proc., Krzysztof Stanowski - 4 proc., Magdalena Biejat - 3 proc., Grzegorz Braun - 3 proc., Adrian Zandberg: 2 proc., Marek Jakubiak: 1 proc. Marek Woch, Piotr Szumlewicz i Joanna Senyszyn uzyskali 0 proc. poparcia. 1 proc. odpowiadających w sondażu pracowni Opinia24 wskazało, że chciałoby oddać głos na "innego kandydata". 7 proc. wybrało odpowiedź: "Nie wiem, trudno powiedzieć".

Udział w głosowaniu jednoznacznie - "zdecydowanie tak" - zadeklarowało 68 proc. badanych, a 19 proc. wybrało opcję: "raczej tak". Na wybory nie wybiera się 9 proc. respondentów, spośród których opcję "zdecydowanie nie" wskazało 6 proc. 3 proc. wskazało, że "raczej nie" weźmie udziału w wyborach. Z kolei 5 proc. ankietowanych nie wie wiedziało, czy zagłosuje. Badanie zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej od 23 do 29 stycznia br.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2025. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Kandydaci na Prezydenta RP 2025 - sondaż 4.02.2025

Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32 proc. badanych, PiS - na 29 proc. głosów, trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 16 proc. - wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dla Radia Zet.

KO 32%

PiS 29%

Konfederacja 16%

Trzecia Droga 7%

Na miejsce w Sejmie mogą też liczyć przedstawiciele Trzeciej Drogi z 7 proc. głosów oraz Lewicy z 6 proc. poparcia. Poniżej progu znajduje się partia Razem, którą wskazuje 1 proc. ankietowanych i "inne partie". 7 proc. badanych wskazuje, że nie wie, na kogo chce oddać swój głos. Obecnie na pytanie - "gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?" - "zdecydowanie tak" odpowiada 61 proc. badanych, a "raczej tak" 22 proc. Z kolei 6 proc. respondentów odpowiada "zdecydowanie nie", a 7 proc. "raczej nie". Oznacza to, że w sumie 83 proc. ankietowanych chce głosować, a 13 proc. mówi, że ma takiego zamiaru. Pozostały odsetek to osoby niezdecydowane - podaje Radio Zet.

Badanie pracowni Opinia24 na zlecenie Radia Zet zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 roku.

Kandydaci na prezydenta 2025 - sondaż styczeń

W nadchodzących wyborach prezydenckich 35,3 proc respondentów zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego, 22,1 proc. na Karola Nawrockiego, a 13,2 proc. na Sławomira Mentzena - wynika z sondażu Opinia24. W drugiej turze wyborów Trzaskowskiego wybrałoby 52,4 proc. osób, a Nawrockiego - 35,2 proc.

68 proc. uczestników najnowszego sondażu prezydenckiego zrealizowanego przez Opinia24 zadeklarowało chęć udziału w wyborach prezydenckich, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę, 21 proc. twierdzi, że raczej pójdzie zagłosować. 4 proc. badanych oświadczyło, że na pewno nie uda się do urn wyborczych, a 3 proc. nie planuje oddać głosu. 4 proc. wskazało , że nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu.

Kto ma największe szanse w wyborach prezydenckich 2025?

Na pytanie, na kogo zagłosowaliby w pierwszej turze wyborów prezydenckich, 35,3 proc respondentów wskazało kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, a 22,1 proc. Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS. Trzecie miejsce z wynikiem 13,2 proc. przypadło Sławomirowi Mentzenowi (Konfederacja).

Na czwartym miejscu uplasował się Szymon Hołownia (Trzecia Droga) z wynikiem 6,8 proc. Kolejne miejsce zajął europoseł Grzegorz Braun, którego w styczniu wykluczono z Konfederacji - 2,9 proc/

Magdalena Biejat (Nowa Lewica) uzyskałaby 2,2 proc., Adrian Zandberg (Razem) - 1,5 proc., Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) - 0,9 proc., a Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) - 0,2 proc. Bez poparcia został Piotr Szumlewicz (kandydat bezpartyjny).

Kto zostałby wybrany na prezydenta w drugiej turze?

Ankietowani zostali też zapytani, na którego z kandydatów zagłosowaliby w drugiej turze, jeśli do wyboru mieliby Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Kandydata KO wskazało 52,4 proc. osób, zaś kandydata popieranego przez PiS - 35,2 proc.

12,4 proc. stwierdziło, że nie wie, na kogo oddałoby głos. Sondaż został zrealizowany w dniach 20-24 stycznia metodami CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (wywiady internetowe) na reprezentatywnej próbie 1001 osób.

Źródło: PAP