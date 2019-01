Kasjer - zarobki 2018

Rozdział 1. Portret i portfel kasjera

Według danych ekspertów serwisu zarobki.pracuj.pl, zdecydowana większość kasjerów wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Taką formę zatrudnienia deklaruje 85% ankietowanych, na innych zasadach pracuje niewiele więcej, niż co dziesiąty. Więcej, niż co trzeci z nich (36%) deklaruje, że co miesiąc otrzymuje premie za osiągane wyniki.

Zespoły kasjerów w Polsce są silnie sfeminizowane. Jak podają eksperci serwisu zarobki.pracuj.pl, 8 na 10 kasjerów to kobiety. Co ciekawe, panie dominują także wśród kierowników sklepów spożywczych (61%) oraz ich zastępców (66%).

Na jakiej wysokości pensje mogą liczyć kasjerzy? Według danych serwisu zarobki.pracuj.pl ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 2000 zł netto. Natomiast najlepiej opłacani specjaliści otrzymują pensje o blisko połowę wyższe – wynoszące 2900 zł netto.

Kasjerzy należą zazwyczaj do mniej doświadczonych pracowników niż np. sprzedawcy – doradcy klienta, przedstawiciele handlowi czy menedżerowie – co przekłada się na wysokość zarobków. Jednocześnie jednak ich pensje – szczególnie w największych sieciach handlowych – od kilku lat rosną. Kasjerzy coraz częściej otrzymują także benefity pozapłacowe. Zdecydowanie najpopularniejsze są bony towarowe (38%). Według wypowiedzi pracowników, firmy nieco rzadziej decydują się na świadczenia socjalne (28%), ubezpieczenia na życie (25%) czy dostęp do prywatnej opieki medycznej (18%).

Rozdział 2. Co wpływa na pensję i awanse

Kasjer to jeden z najniższych szczebli pracy w handlu B2C. Regularny wzrost wynagrodzeń i benefitów zwiększa atrakcyjność pracy kasjera m.in. dla kadr z mniejszym doświadczeniem zawodowym czy niższymi kwalifikacjami. Jak podkreślają jednak ekspeci Pracuj.pl, to stanowisko może również pełnić rolę dobrego punktu startowego do rozwoju kariery w sprzedaży. Zarówno rozumianego jako osiąganie awansów, jak i podwyżek pensji.

Eksperci serwisu zarobki.pracuj.pl podają, że na wysokość pensji kasjera wpływają przede wszystkim trzy czynniki: skala i lokalizacja firmy, staż pracy i doświadczenie, a także rodzaj sprzedawanych dóbr.