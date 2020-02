Wynagrodzenie chorobowe 2020

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Każda osoba pracująca, za którą opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do wypłaty zasiłku chorobowego pod warunkiem, że otrzyma od lekarza zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Natomiast każdy pracownik w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy zanim zostanie mu wypłacony zasiłek chorobowy, w pierwszej kolejności otrzyma wypłatę wynagrodzenia chorobowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę. Taki pracownik otrzymuje w pierwszej kolejności wypłatę wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Kiedy otrzymuje się wynagrodzenie chorobowe w 2020 r.?

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane za pierwsze 33 dni choroby lub za pierwsze 14 dni choroby w danym roku kalendarzowym. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez 14 dni kalendarzowych od nowego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik osiągnął 50 rok życia. Począwszy od 34 lub 15 dnia choroby, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Jaka jest różnica między zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem chorobowym?

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane ze środków finansowych pracodawcy. Zasiłek choroby jest wypłacany ze środków ZUS. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe. ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, chyba, że pracodawca przejął wypłatę zasiłków i wyręcza Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naliczaniu i wypłacaniu zasiłków chorobowych pracowników.

UWAGA! Wyjątek od reguły! Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy z powodu choroby jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Zasiłek ten przysługuje nawet wtedy, gdy pracownik nie wykorzystał jeszcze 33 lub 14 dni okresu niezdolności do pracy, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

Zleceniobiorca, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, osoba z nią współpracująca lub osoba świadcząca pracę na podstawie umowy uaktywniającej lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu uprawnia do skorzystania ze świadczeń przysługujących na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłku chorobowego.