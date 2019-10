Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 2019/2020 – jak napisać, opłata (przykładowy wzór)

Kiedy składa się do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Aby formalnie potwierdzić swoje prawa do spadku, warto złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

W prawie cywilnym istnieje domniemanie, iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia jest spadkobiercą.

Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę na wniosek osoby mającej w tym interes.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Co do zasady stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, czyli od śmierci spadkodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu właściwego dla miejsca, w którym spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Należy prawidłowo oznaczyć sąd oraz strony postępowania: wnioskodawcę oraz uczestników. Uczestnikiem postępowania jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania i bierze udział w sprawie.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest pierwszym pismem w sprawie, dlatego powinien zawierać również oznaczenie miejsca zamieszkania stron, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron, numer PESEL wnioskodawcy. Możemy wskazać również numery PESEL uczestników, jeżeli je znamy,

We wniosku wskażmy czy nabycie spadku ma nastąpić na mocy testamentu, czy też z ustawy.

Wniosek należy własnoręcznie podpisać. Dołączamy do niego odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów urodzenia. Jeżeli w postępowaniu biorą udział zamężne kobiety, to należy załączyć odpisy aktów małżeństwa. W przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu do wniosku dołączamy wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu własnoręcznego.

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązuje wyższa stawka opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wynosi ona 100 zł, dotychczas obowiązywała kwota 50 zł.

Pan Z. sporządził wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swoich rodzicach. W takim przypadku powinien uiścić podwójną opłatę od wniosku ze względu na dwóch spadkodawców.

Warto pamiętać o sporządzeniu dodatkowej kopii wniosku dla siebie. Składając pismo w biurze podawczym poprośmy o prezentatę na tym egzemplarzu.

Poniżej przykład takiego wniosku. Zawiera on fikcyjne dane. W każdej sprawie pismo będzie wyglądało inaczej. Pamiętajmy o tym, sporządzając własny wniosek.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór Infor.pl

