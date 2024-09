Od 1 stycznia 2025 r. zmieni się wysokość świadczenia mieszkaniowego

MON pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania. W przyszłym roku świadczenie mieszkaniowe ulegnie zmianie. Mowa jest o 75 garnizonach.

Projekt nowelizacji rozporządzenia o świadczeniu mieszkaniowym

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania.

Nowelizowane rozporządzenie określa wysokość stawki podstawowej i współczynnik świadczenia mieszkaniowego dla każdego garnizonu. Projekt uwzględnia przy tym cenę rynkową najmu lokali mieszkalnych w garnizonie oraz szczególne znaczenie garnizonu dla obronności kraju.

Projektowane rozporządzenie poprawi sytuację mieszkaniową żołnierzy. Celem zmiany wysokości świadczenia jest także wzrost atrakcyjności pełnienia służby wojskowej.

Czym jest świadczenie mieszkaniowe

Żołnierz zawodowy wybiera w jakiej formie chce realizować prawo do zakwaterowania. Może on zajmować lokal mieszkalny, miejsce w internacie albo kwaterze internatowej z zasobów Agencji Mienia Wojskowego. Może też zdecydować się na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie - otrzymuje wtedy świadczenie mieszkaniowe. Świadczenie przysługuje żołnierzowi przez czas pełnienia służby w danym garnizonie w wysokości iloczynu stawki podstawowej i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu - art. 21 i art. 48d ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1270).

Wysokość stawki podstawowej świadczenia wynosi 300 zł, natomiast współczynnik świadczenia wynosi od 1,5 do 5,0 i jest uzależniony od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Świadczenie wynosi od 450 zł do 1500 zł w zależności od garnizonu. Średnia wysokość świadczenia mieszkaniowego w kwietniu br. wynosiła 887,85 zł. W tym samym miesiącu 97427 żołnierzy zawodowych skorzystało ze świadczenia.

Konieczna zmiana wysokości świadczenia mieszkaniowego

Wynik analizy cen rynkowych najmu 1 m2 lokali mieszkalnych w poszczególnych garnizonach wykazał, że aby świadczenie mieszkaniowe pokrywało co najmniej 40 proc. średnich cen najmu 1m2 lokalu mieszkalnego, współczynniki świadczenia mieszkaniowego należy podnieść w 75 garnizonach.

Analizując skutki finansowe w oparciu o liczbę i kwotę wypłaconych świadczeń w kwietniu 2024 r. przy założeniu tej samej kwoty, prognozowana roczna kwota dotacji budżetowej wzrosłaby o ok. 150 mln zł. Uwzględniając planowaną liczbę 150 tys. żołnierzy pełniących służbę w 2025 r., zakłada się, że w 2025 r. ponad 118 tys. żołnierzy będzie korzystało ze świadczenia mieszkaniowego. Podwyższając współczynnik mieszkaniowy do wysokości umożliwiającej pokrycie co najmniej 40 proc. kosztów najmu lokalu mieszkalnego średnia wysokość świadczenia kształtować się będzie na poziomie 1016 zł. Prognozowane wydatki w związku ze zmianą współczynnika wzrosną w 2025 r. o ok. 177 mln zł.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.