Raport: Mikołaj wciąż liderem na liście świątecznych zawodów

– Generalnie liczba ofert pracy w gospodarce maleje. Dotyczy to również prac sezonowych. Już wiadomo, że ten sezon będzie słabszy niż zeszłoroczny. To m.in. konsekwencja postępującego po pandemii przeniesienia handlu do kanałów elektronicznych i zdalnych form promocji. Bezpośrednie docieranie do klienta traci na sile. Nie ma zatem tak wiele ofert pracy chociażby dla promotorek, hostess czy animatorów, bo zamiast nich wystarczy kampania online i kod QR produktu. Stawki oczywiście wzrosły, bo ogólnie wynagrodzenia w gospodarce są wyższe, natomiast ogólnie tych propozycji dodatkowego zatrudnienia w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest mniej – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Mikołaj zarobi najwięcej, potem kurier i sprzedawca

Długoletni lider, Mikołaj, nadal króluje na liście świątecznych zawodów. Za godzinę pracy w czerwonym kostiumie z długą, siwą brodą można zrobić od 27,5 do nawet 220 zł netto. Stawki dla Mikołajów pracujących w galeriach handlowych mogą być nieco niższe, podczas gdy za ich obecność na firmowej wigilii czy domowym zgromadzeniu stawki idą w górę.

Poza Mikołajem, innym bohaterem świątecznych zarobków jest kurier. Wzrastające zapotrzebowanie na prezenty generuje dla nich ogromne szanse, a stawki w górnych widełkach stają się niezwykle atrakcyjne. W okresie świątecznym kurier może liczyć na zarobki od 21 do nawet 48 zł netto za godzinę.

Jednakże, nie wszystko da się nabyć online. Produkty świąteczne, takie jak choinka i karp, nadal cieszą się popularnością i wymagają osobistego zakupu. Dlatego sprzedawcy choinek i karpi mogą oczekiwać zarobków od 22,9 do nawet 36 zł netto za godzinę w tym sezonie. Ogólnie, zarówno kurierzy, jak i sprzedawcy choinek i karpi odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu udanych Świąt, zarówno dla tych, którzy kochają magię e-commerce, jak i dla tych, którzy wciąż szukają świątecznej atmosfery w lokalnych punktach sprzedaży.

Świąteczna Magia, czyli ozdabianie prezentów i choinek

Jak już wybierzemy choinkę, pragniemy ubrać ją w unikatowe dekoracje świąteczne. Osoby zajmujące się tworzeniem tych ozdób mają szansę zarobić od 21,5 do nawet 30 zł netto za godzinę, gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od poświęconego nakładu pracy. Największe stawki przypisane są tym, którzy ręcznie malują bombki.

Z kolei, aby zakupione online czy stacjonarnie prezenty mogły znaleźć swoje miejsce pod choinką, konieczne jest ich staranne zapakowanie, co w okresie świątecznym ma wyjątkowe znaczenie. Specjaliści zajmujący się profesjonalnym pakowaniem prezentów mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 21 do 22,8 zł netto za godzinę.

Nieco skromniejsze niż Mikołaj zarobki są oferowanego jego pomocnicy, czyli Śnieżynce. Mieszą się w przedziale od 21,5 do 30 zł netto za godzinę. Podobne wynagrodzenie przysługuje hostessie, która zazwyczaj w centrum handlowym pełni rolę promotorki produktów lub usług. Jej zarobki wahają się od 21 do 25,2 zł netto za godzinę

Gastronomiczny szał: świąteczne spotkania napędzają ruch w restauracjach

Przedświąteczny okres stwarza rosnące zapotrzebowanie na usługi kelnerów i personelu kuchennego. W tym szczególnym czasie organizowane są wigilie firmowe, czy świąteczne imprezy, co przekłada się na większy ruch w restauracjach. Oznacza to, że branża gastronomiczna będzie obfitować w oferty pracy. Kelner, pełniący rolę obsługi gości podczas świątecznych spotkań, może liczyć na wynagrodzenie od 21 do nawet 26,4 zł netto za godzinę. Do tego dochodzą napiwki, które w okresie świątecznym potrafią być wyjątkowo hojne. Osoby pracujące w pomocy kuchennej w firmie cateringowej mogą oczekiwać zarobków w zakresie od 21 do 24 zł netto za godzinę.