ZUS: Złożono 3 mln 361 tys. wniosków o wyprawkę szkolną. Dodatkowe pieniądze dla uczniów do 24 roku życia. Termin mija z końcem listopada

Z najnowszych danych ZUS wynika, że złożono 3 mln 361 tys. wniosków o wyprawkę szkolną. Dodatkowe pieniądze dla uczniów do 24 roku życia. Termin mija z końcem listopada. Można otrzymać jednorazowo 300 zł.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje na każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych, przysługuje na ucznia do lat 24. Świadczenie to wynosi 300 zł i wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Nie podlega ono egzekucjom i jest zwolnione z opodatkowania.

REKLAMA

ZUS: Złożono 3 mln 361 tys. wniosków o wyprawkę szkolną

Z najnowszych danych ZUS wynika, że opiekunowie złożyli 3 mln 361 tys. wniosków o świadczenie z programu "Dobry start". Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1 mld 386 mln zł. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie przekroczyła 4 mln 627 tys.

Dodatkowe pieniądze dla uczniów do 24 roku życia. Termin mija z końcem listopada

Wnioski można składać do końca listopada. Po tym terminie będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności – przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. W takim przypadku należy złożyć wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Do 30 listopada 2024 r. wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

- aplikacji mZUS,

-portalu PUE ZUS

- portalu Emp@tia

bankowości elektronicznej.

Aplikację mZUS można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS - przypomina ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo