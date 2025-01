1200 zł świadczenia na dziecko w 2025 r. Od 1 lutego 2025 r. można składać wnioski na część kwoty

Od 1 lutego 2025 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na jedno ze świadczeń przysługujących na dzieci w 2025 r. Gdzie należy składać wnioski? Kiedy złożyć poszczególne wnioski? Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

1200 zł jest połączeniem trzech świadczeń. Jednym z nich jest świadczenie wychowawcze, które od 1 stycznia 2024 r. wynosi 800 zł. Drugim zaś jest świadczenie z programu "Dobry start", które wynosi 300 zł, a trzecie to dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten wynosi 100 zł.

Świadczenie wychowawcze 800 plus: dla kogo

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 r.ż. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Mogą je pobierać zarówno rodzice dziecka, opiekunowie, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Dzieci z Ukrainy, by można było otrzymać na nie świadczenie 800 plus, będą musiały realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. ZUS będzie weryfikował, czy spełniają te warunki. Więcej na temat tego jak będzie wyglądała kontrola znaleźć można w artykule: Dodatkowa kontrola świadczenia 800 plus. Kto będzie jej podlegał? Od kiedy?

400 zł na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2025/2026

Świadczenie z programu dobry start można uzyskać na ucznia w wieku do ukończenia przez nie 20 roku życia, lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 roku życia. Może wystąpić o nie także pełnoletnia osoba ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców. Świadczenie to wynosi 300 zł. Należy pamiętać, że przysługuje raz w roku. Osoby pobierające zasiłek rodzinny, mogą wystąpić także o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Przysługuje on nie tylko na dzieci uczące się, ale także na dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek ten wynosi 100 zł. Więcej informacji dotyczących wyprawki szkolnej można znaleźć w artykule: 400 zł na ucznia w wieku do 24 lat. Do kiedy wniosek w 2025 r.?

1200 zł świadczenia na dziecko w 2025 r. Od 1 lutego 2025 r. można składać wnioski na część kwoty

800 zł świadczenia na dziecko w 2025 r.: kiedy wniosek, kiedy wypłata, ciągłość wypłat

Jak sam tytuł wskazuje, pierwszy z wniosków będzie można złożyć już w najbliższą sobotę. Od 1 lutego 2025 r. ruszy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwać od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Chodzi o świadczenie wychowawcze 800 plus. Wnioski o świadczenie wychowawcze należy składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice dziecka mogą złożyć wnioski poprzez:

PUE ZUS,

aplikację mZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Informacje oraz decyzje dotyczące świadczenia wychowawczego 800 plus – niezależnie od tego jakim kanałem był składany wniosek – będą przekazywane zainteresowanym w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Jak już wyżej zostało wspomniane, nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2025 r. W związku z tym, by zachować ciągłość wypłat, najlepiej złożyć wniosek z poprawnie wypełnionymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku od 1 maja do 31 maja 2025 r. skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem za czerwiec, ale w terminie do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku do 30 czerwca 2025 r. (ostatni termin na otrzymanie wypłaty z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r.) skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r.

Warto także pamiętać, że inne terminy obowiązują osoby, którym dziecko dopiero co się urodziło. W przypadku dzieci nowo narodzonych – wniosek można złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wtedy też otrzyma się świadczenie od dnia urodzenia dziecka. Tak samo jest w przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

300 zł świadczenia na dziecko w 2025 r.

Wniosek o wyprawkę szkolną będzie można składać dopiero od 1 lipca 2025 r. Tak jak w przypadku świadczenia wychowawczego, wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną.

100 zł świadczenia na dziecko w 2025 r.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym osoba, na którą przysługuje ten dodatek, rozpoczęła rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Obecny okres zasiłkowy zakończy się 31 października 2025 r. Kolejny, rozpocznie się 1 listopada 2025 r.