Czy dzieci w przedszkolu mogą myć zęby? Zalecenia na rok przedszkolny 2023/2024

dzieci powinny używać do szczotkowania zębów osobistych, oznakowanych: - zestawów wielorazowych, czyli szczoteczek i kubeczków oraz osobistej pasty do zębów z fluorem dostosowanej do wieku dzieci, po użyciu szczoteczki i kubeczki powinny być pojedynczo wypłukane i odstawione do wysuszenia w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą,