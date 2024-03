Koniec prac domowych stał się faktem! Nowelizacja rozporządzenia dotycząca prac domowych podpisana i skierowana do publikacji. Znamy szczegóły.

Nowelizacja rozporządzenia dotycząca prac domowych podpisana i skierowana do publikacji

Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji dotycząca niezadawania prac domowych uczniom klas I-III szkół podstawowych i braku obowiązku wykonywania prac domowych przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych została podpisana i skierowana do publikacji.

Znamy ostateczną wersję nowelizacji

W piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została ostateczna wersja nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rozporządzenie dotyczy prac domowych. Opatrzono ją adnotacją "skierowanie projektu do podpisu ministra", a następnie "skierowanie aktu do ogłoszenia". Oznacza to, że nowelizacja została podpisana przez minister edukacji.

Na stronie RCL znajduje się także informacja, nowelizacja znalazła się w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie. Data ogłoszenia jest "w trakcie ustalania".

Co nowego dla uczniów

Zgodnie z nowelizacją nauczyciel w klasach I–III szkoły podstawowej ma nie zadawać pisemnych prac domowych z ćwiczeń usprawniających motorykę małą oraz praktyczno-technicznych prac domowych.

Wykonanie zadanych przez nauczyciela prac domowych usprawniających motorykę małą będzie obowiązkowe i nauczyciel będzie mógł wystawić za nie ocenę.

Z kolei w klasach IV–VIII nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową, ale nie będzie ona obowiązkowa i nie będzie za nią wystawiana ocena.

Po sprawdzeniu pracy domowej wykonanej przez ucznia nauczyciel ma przekazać mu informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

Zmiany w ocenach z religii i etyki

W nowelizacji są też zapisy dotyczące ocen z religii i etyki.

Zapisy nowelizacji dotyczące prac domowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r., a zapisy dotyczące ocen z religii i etyki z dniem 1 września 2024 r. (PAP)

Autorki: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Paulina Kurek