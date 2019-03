Program "Zwiedzaj i pracuj!" m.in. w Chile, Argentynie, Australii, Nowej Zelandii

Zwiedzaj i pracuj!

Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Tajwan – do tych państw mogą już jeździć młodzi Polacy dzięki programowi „Zwiedzaj i pracuj”. W sumie mają do dyspozycji pakiet z 1,5 tys. wiz.

Idea jest prosta. Wystarczy mieć 18 – 30 lat i przeznaczyć jeden rok na poznawanie zabytków, kultury i języka państw z drugiego krańca świata. A że można połączyć przyjemne z pożytecznym, wraz z wizą do takich państw jak Chile, Argentyna (umowa wejdzie w życie w kwietniu br.), Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia czy Tajwan, otrzymuje się pozwolenie na pracę, uzupełniającą pobyt wypoczynkowy.

Tak w skrócie działa program "Zwiedzaj i Pracuj" (Working Holiday Programme), w którym od 2018 roku uczestniczy także Polska. Nasz kraj ma obecnie podpisane porozumienia z siedmioma państwami. Należy przy tym dodać, że w przypadku umowy z Tajwanem, z uwagi na międzynarodowy status Tajwanu, nie było możliwe zawarcie porozumienia w formie umowy międzynarodowej, lecz pomiędzy biurami handlowymi Polski i Tajwanu. Zasady udziału w programie polsko-tajwańskim są jednak w całości wzorowane na innych tego typu porozumieniach.

1,5 tys. wiz do rozdania

Program "Zwiedzaj i Pracuj" jest rozbudowywany i w przyszłości oferta zostanie powiększona o kolejne państwa. Dziś młodzi podróżnicy mają już do dyspozycji w sumie pakiet 1,5 tys. wiz , z czego po 500 do Australii i Japonii, 400 do Argentyny, po 200 do Korei Południowej i na Tajwan i 100 wiz do Nowej Zelandii. Jedynie dla Chile nie ma określonego limitu wiz w ramach programu.

Warunku uczestnictwa

Osoby, które chcą skorzystać z programu "Zwiedzaj i Pracuj" muszą w szczególności:

posiadać ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 90 dni po zakończeniu planowanego pobytu,

posiadać bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet,

posiadać wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego,

spełniać wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych danego państwa,

zakupić kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego,

Ponadto warunkiem jest, aby osoby te:

nie uczestniczyły uprzednio w programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące.

miały ukończone 18 lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyły jeszcze 31 lat.

w przypadku wyjazdu do Australii przedłożyły w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie (formularz online dostępny na stronie MRPiPS), na podstawie którego ministerstwo wydaje osobom aplikującym do programu zaświadczenia o treści uzgodnionej ze stroną australijską

Więcej informacji dotyczących szczegółowych warunków uczestnictwa w programie dla poszczególnych państw znaleźć można na stronie MRPiPS.