Rozszerzenie programu „500 plus” z poparciem senackiej komisji

Senacka komisja poparła we wtorek rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus". Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

Rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko, to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

We wtorek po południu nowelizacją ustawy zajęła się senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Senator Jan Rulewski przedstawił poprawki, które dotyczą m.in. objęcia świadczeniem dzieci powyżej 18 lat, także tych uczęszczających na studia. Senator zaproponował także przyznanie podwójnego świadczenia w wysokości 1000 zł dzieciom z niepełnosprawnościami.

Pieniądze na zrealizowanie propozycji – jak wskazał Rulewski – "byłyby pobrane ze świadczeń rodzin, które ta ustawa przyznaje rodzinom wychowującym dzieci osiągającym dochody powyżej drugiego progu podatkowego. "Te rodziny zarabiają miesięcznie co najmniej 17 tys. zł. Ubytek dla nich 500 zł nie będzie istotny. Będzie zaś bardzo istotnym wzmocnieniem dla dziecka niepełnosprawnego" – podkreślił Rulewski.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do tych propozycji, podkreślił, że kwota podwójnego świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych nie rozwiąże problemów tej grupy osób.

"Problem nie dotyczy tylko samych dzieci niepełnosprawnych, on dotyczy też tego okresu, który następuje po 18. roku życia tych osób. To jest wyzwanie, przed którym stoimy" – powiedział Szwed. Jak dodał, propozycje senatora Rulewskiego są nie do zaakceptowania w ramach tej ustawy.

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.