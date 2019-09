W jakim zakresie Google jest administratorem danych osobowych - wyrok TSUE

Rozstrzygnięcie to zapadło w dotychczasowym stanie prawnym tj. na podstawie przepisów dyrektywy 95/46/WE i przedmiotem wykładni były w szczególności art. 8 i 9 dyrektywy. Jednakże zaprezentowana wykładnia jest istotna z perspektywy interpretacji RODO, w szczególności art. 9 ust. 1 i 2 tj. zakazu przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii i wyjątków od tego zakazu, a także żądania usunięcia danych art. 17 ust. 3 lit. a oraz tzw. wyjątku dziennikarskiego z art. 85 RODO.

Przede wszystkim Trybunał stwierdził, że operator wyszukiwarki podlega w konsekwencji podlegania przepisom o ochronie danych osobowych jako administrator, również zakazowi przetwarzania danych osobowych wrażliwych i może je przetwarzać jedynie w przypadku zaistnienia jednego z wyjątków określonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy. Konstatacja ta ma walor uniwersalny i możliwy do zastosowania również przy wykładni przepisów RODO, jako że wprowadzają one analogiczne zasady przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii.

Trybunał ponadto podkreślił, że prawa danej osoby są co do zasady nadrzędne wobec prawa do wolności informacji przysługującego internautom, jednak zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego i może podlegać wyjątkom np. w szczególnych przypadkach, w zależności od charakteru rozpatrywanych informacji i od tego, jak istotne są one dla prywatności osoby, której dane dotyczą̨, oraz od publicznego interesu w dysponowaniu tą informacją, który to z kolei interes może być uzależniony w szczególności od roli odgrywanej przez tę osobę w życiu publicznym.

Operator wyszukiwarki musi zatem uwzględniając charakter informacji i wszystkie jej istotne elementy, w tym wrażliwość i aktualność prezentowanych danych wyszukanych w oparciu o imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą, ocenić czy dalsze udostępnianie tych danych poprzez linkowanie i wyświetlanie w liście wyników jest ściśle niezbędne do ochrony prawa do wolności informacji przysługującego internautom potencjalnie zainteresowanym uzyskaniem dostępu do tej strony internetowej dzięki takiemu wyszukiwaniu.

W konsekwencji operator wyszukiwarki będzie zobowiązany do spełnienia żądania usunięcia linków jeśli informacja, do której kierują na podstawie wyszukania w bazującego na imieniu i nazwisku, jest np. nieaktualna. W każdym razie operator wyszukiwarki powinien, najpóźniej w momencie skierowania zadania usunięcia linków, uporządkować listy wyników w taki sposób, aby wynikający z niej dla internauty ogólny obraz odzwierciedlał aktualną sytuację prawną, co wymaga w szczególności, aby linki do stron internetowych zawierających informacje na ten temat znajdowały się na pierwszym miejscu na tej liście.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 września 2019 r. w sprawie o sygn. C‑136/17.

dr Dominik Lubasz